EQS-News: Fair Value REIT-AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Fair Value REIT-AG: Veränderungen im Aufsichtsrat Langen, 23. Dezember 2022. Die Fair Value REIT-AG, (ISIN DE000A0MW975), eine Tochtergesellschaft der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0), gibt bekannt, dass der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Ingo Hartlief sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2022 niederlegt. Herr Hartlief gehörte dem Gremium seit Mai 2019 an. Auf Antrag des Vorstands der Fair Value REIT-AG, Herr Tim Brückner und Herr Kevin J. Fuhr, soll Herr Prof. Dr. Alexander Goepfert durch gerichtliche Bestellung als Nachfolger berufen werden. Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Tim Brückner

Robert-Bosch-Straße 11

63225 Langen

Tel.: 06103-440016-0

E-Mail: brueckner@fvreit.de

