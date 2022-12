EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: Erhöhung der Umsatzprognose für 2022 und Dividendenvorschlag von mindestens EUR 2 je Aktie

EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Dividende

PIERER Mobility AG: Erhöhung der Umsatzprognose für 2022 und Dividendenvorschlag von mindestens EUR 2 je Aktie



27.12.2022 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Wels, 27. Dezember 2022 PIERER Mobility AG: Erhöhung der Umsatzprognose für 2022 und Dividendenvorschlag von mindestens EUR 2 je Aktie Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2022 von 15 bis 20 Prozent

Erhöhung der Dividende auf mindestens EUR 2 je Aktie Anhebung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 Der Vorstand gibt bekannt, die veröffentlichte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 erneut zu erhöhen. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 wird auf ein Wachstum von 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr angehoben (bisher prognostiziertes Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2022: 10 bis 15 Prozent). Die Prognosen für die EBIT Marge in Höhe von 8 bis 10 Prozent und die EBITDA-Marge zwischen 15 und 17 Prozent bleiben unverändert aufrecht. Erhöhung der Dividende auf mindestens EUR 2 je Aktie Der Vorstand wird in Abstimmung mit dem Hauptgesellschafter Pierer Bajaj AG dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung aufgrund des erwarteten Rekordergebnisses für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von mindestens EUR 2,-- je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen, was zumindest zu einer Verdoppelung gegenüber der Vorjahresdividende führt. Kontakt Investor Relations Mag. Melinda Busáné Bellér Tel.: +43 (0) 1 533 1 433 – 70 Email: ir@pierermobility.com Website: www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02, Valorennummer (Schweiz) 41860974, Wertpapierkürzel: PMAG, Bloomberg: PMAG SE, Reuters: PMAG.S 27.12.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com