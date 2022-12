Physicians Realty Trust schüttet eine konstante Dividende aus

Der amerikanische Konzern Physicians Realty Trust (ISIN: US71943U1043, NYSE: DOC) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende von 0,23 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre. Die 38. Quartalsdividende in Folge wird am 18. Januar 2023 (Record day: 4. Januar 2023) ausgeschüttet. Die erste Dividenden-Zahlung (0,18 US-Dollar) leistete das Unternehmen im November 2013.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,92 US-Dollar an die Aktionäre ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 14,60 US-Dollar (Stand: 23. Dezember 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 6,30 Prozent.

Die Aktie von Physicians Realty Trust ist als REIT (Real Estate Investment Trust) an der Börse in New York gelistet. Das Unternehmen hat sich auf das Investment und Management von Immobilien im Gesundheitswesen spezialisiert. Physicians Realty Trust führt seine Geschäfte über eine UPREIT-Struktur, in der die Immobilien im Besitz von Physicians Realty L.P., einer in Delaware ansässigen Limited Partnership direkt oder über Tochtergesellschaften sind. Physicians Realty Trust ist der einzige Komplementär.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 131,51 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 115,31 Mio. US-Dollar), wie am 3. November 2022 berichtet wurde. Der FFO lag bei 61,45 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 58,1 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 22,46 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,33 Mrd. US-Dollar (Stand: 23. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de