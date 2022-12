DAX leicht im Plus

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas leichter in den heutigen Handelstag, konnte sich aber am 50-Tage-Durchschnitt abstützen und marginal in die Gewinnzone zurückkehren. Nichtsdestotrotz sind die Handelsumsätze dünn, aussagekräftige Signale gehen aus dem Kursgeplänkel der letzten Tage nicht hervor.

Ohnehin wird erst mit größeren Kursbewegungen gerechnet, sobald mindestens der EMA 200 bei 13.765 Punkten unterschritten wird oder aber das Barometer über 14.115 Punkte zulegt.

Im ersten Fall würden Abschläge auf die Unterstützung im Bereich um 13.380 und 13.564 Punkten drohen. Auf der Oberseite wäre ein Anstieg an 14.226 Punkte denkbar, danach allerdings wird mit einem Rückgang wie im ersten Szenario gerechnet.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen lediglich noch aus den USA und werden ab 16:30 Uhr mit den wöchentlichen Rohöllagerbeständen fortgesetzt, zeitgleich folgt noch der DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht der USA.