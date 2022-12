ELECTRONIC ARTS - Erste Bewährungsprobe für die Bullen

Electronic Arts Inc. - WKN: 878372 - ISIN: US2855121099 - Kurs: 122,190 $ (Nasdaq)

Im Februar 2021 näherte sich die Aktie des Gamingkonzerns Electronic Arts ihrem Allzeithoch bei 151,25 USD aus dem Juli 2018 stark an. Dieses Hoch erwies sich allerdings als zu hohe Hürde. Die Aktie prallte daran ab und schwenkte in eine volatile Seitwärtsbewegung ein.

Die spielt sich zwischen einem Abwärtstrend, der aktuell bei 143,25 USD verläuft, und einer Unterstützung bei 111,89 USD ab. Im September 2022 näherte sich die Aktie der unteren Begrenzung an, drehte aber schon am etwas darüberliegenden Aufwärtstrend seit Dezember 2018 wieder nach oben. Zuletzt fiel der Wert wieder etwas zurück und notiert nur noch wenig über dem Aufwärtstrend, der bei 117,54 USD verläuft.

Kaufchance?

Die Aktie von Electronics Arts könnte ihre kurzfristige Abwärtsbewegung im Bereich des Aufwärtstrends seit Dezember 2018 beenden und in Richtung des Abwärtstrends seit Februar 2021 ansteigen, was Kursgewinne bis ca. 142- 142,50 USD bedeuten könnte. Gelingt dann sogar der Ausbruch aus der Konsolidierung, wäre eine größere Kaufwelle in Richtung 192 USD möglich.

Ein Rückfall unter den Aufwärtstrend wäre zwar ein Rückschlag für die Bullen, aber noch kein größeres Verkaufssignal. Dieses ergäbe sich erst mit einem stabilen Rückfall unter 110,89. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 82 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Bullen haben jetzt die erste von zwei Chancen, um eine mehrwöchige Aufwärtsbewegung zu starten.

