Jahresschlusskurs DAX amtlich - Aktienanalyse mit Daniel Saurenz zu Meta, Tesla, BioNTech, BP

Der DAX geht knapp über 13.900 Punkten aus dem Handel und hat damit im Laufe des Jahres rund 12 Prozent an Wert verloren. Wir kommentieren das Geschehen am letzten Handelstag des Jahres zusammen mit Daniel Saurenz in diesem Video und lenken den Fokus auf die runde Marke von 14.000 Punkten. Warum findet er es gut, dass wir darunter geschlossen haben?

Mit einer Analyse der Volatilität im abgelaufenen Jahr und des Sentiments aus den USA, wo auch in den USA heute der Handel im Jahr 2022 endet, kommen wir direkt zu einigen Highflyern der letzten Jahre.

Tesla glänzte gestern nach langer Zeit wieder mit einer Gegenbewegung. Die Verluste im Monat Dezember betragen dennoch rund 40 Prozent. Ist die Aktie damit attraktiv bewertet? Der Kurs allein ist dafür ein schlechter Ratgeber, wir blicken daher eher auf die Margen und Zukunftspläne von Elon Musk.

Im Anschluss geht es um Meta Platforms. Der Konzern scheint weiter mit hohen Kosten für die Vision eines Metaverse zu haben. Investoren zogen sich im Jahresverlauf deutlich zurück.Bekommt das Unternehmen, zu dem auch Instagram und Whatsapp gehören, dies im Folgejahr in den Griff?

Mit BioNTech setzten Anleger lange Zeit auf ein weiteres Medikament neben dem Covid19-Impfstoff, welches die Firma auf einen erfolgreichen Weg zurückbringen kann. Doch bisher ist nichts zu vernehmen, sodass wir uns in einer breiten Seitwärtsphase befinden.

Bei der Auswahl der heutigen Aktien ist jedoch BP sehr interessant und von der Entwicklung her genau das, was sich Anleger wünschen. Das Unternehmen profitierte von den hohen Energiepreisen im ersten Halbjahr und konnte die Gewinne ordentlich steigern. Bleibt dies auch vor dem Hintergrund des nun wieder schwächeren Ölpreis so? Dies versuchen wir hier zu analysieren.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den letzten Handelstag des Jahres.

