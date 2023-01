Der Aktienkurs von Amazon zeigt Schwäche!

Die Sparpläne beim US-Unternehmen Amazon nehmen größere Ausmaße an als bislang erwartet. 10.000 Stellen sollen laut übereinstimmenden US-Medienberichten konzernweit in einer ersten Kündigungswelle gestrichen werden. Amazon-CEO Andy Jassy hat zudem weitere Entlassungen für das Jahr 2023 angekündigt. Der Onlinehandel, mit dem Amazon zum Weltkonzern wurde, hat in den vergangenen Quartalen Verluste geschrieben. Amazon-Web-Services (AWS) ist der größte Cloud-Anbieter der Welt. Etliche Großkonzerne in Deutschland setzen auf die Lösungen von Amazon. Die größten Wettbewerber sind Microsoft und Google. Zuletzt hatten die beiden Rivalen ihre Marktanteile im Vergleich zu Amazon leicht steigern können. Insgesamt hat sich der Cloud-Markt etwas abgeschwächt. Bei der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen verfehlte AWS die Analystenerwartungen, was auf dem Kurs der Aktie lastet.

Zum Chart

Der rekordverdächtige Aufwärtstrend von Amazon beginnend mit dem Tief 2003 ist seit September 2020 ins Stottern geraten. Im November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtsbewegung, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar 24. Mai 2022 endete. Der darauffolgende Rebound stützte sich auf dieses Kursniveau von 101,26 US-Dollar, welches Anfang September 2018 bis Anfang Januar 2020 einen beinahe unüberwindbaren Widerstand dargestellt hat. Die Öffnung der Bücher zum 3. Quartal 2022 am 27. Oktober bestätigte mit einem Kursverlust von rund 11 Prozent den schon laufenden Abwärtstrend. Seit 17. August 2022 hat der Kursverlauf diesen Abwärtstrend ausgebildet, der am vergangenen Freitag bei 84 US-Dollar den vorläufigen Endpunkt markierte. Der Widerstand bei 82,53 US-Dollar stellt eine gewichtige Unterstützung dar, die erst nachhaltig unterschritten werden müsste. Tritt dies ein, ist ein weiteres Absacken bis zum Level bei 73,96 US-Dollar nicht auszuschließen. Dies könnte der Fall sein, wenn die Wachstumsstory Amazon Web Services (AWS) Risse bekommt. Das erwartete KGV 2023 ist mit 45,34 immer noch sehr hoch angesetzt.