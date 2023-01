onvista-Börsenfuchs: Werdet aktiv-passiv!

Hallo Leute! Euch allen wünsche ich zuallererst ein (per Saldo) gutes und gesundes Jahr! Dazu gehören ein gutes Näschen, Geduld und Glück. Früher galt die These: So wie der Januar, so wahrscheinlich auch das ganze Jahr. Hat oft gestimmt. Heute, in dieser verrückt-volatilen Zeit, würde ich mich nicht darauf verlassen. Wirtschaft und Börsen machen gefährliche Entwicklungen durch, werden durch die Politik zusätzlich geschüttelt. Deshalb: Nehmt den heutigen festen Auftakt des Aktienmarkts zur Kenntnis – mehr aber auch nicht. Es sei denn, Ihr gehört zu den Anlegern, die von Optimismus überquellen und alle bärischen Warnungen missachten. Das geht ganz schnell: Man braucht sich nur die positiven Berichte und Prognosen aus dem täglichen Informationssalat rauszupicken und damit zu argumentieren. Ist es in dieser Zeit vielleicht besser, voll aktiv zu traden statt passiv zu investieren, was heute mit dem seit Jahren boomenden Instrument der ETFs v verbunden wird? Mag sein, die Antworten sind gegensätzlich.

Oder kann man jetzt darauf setzen, dass 2023 alles besser wird als in der hinter und liegenden beschissenen Zeit? Auch nachvollziehbar. Aber niemand garantiert Euch, meine Freunde, dass sich überall (oder zumindest mehrheitlich) die Vorzeichen ändern. Deshalb von mir erst mal nur eine bescheidene Mahnung mit der Empfehlung, nicht nur aktiv oder passiv anzulegen. Sinnvoller ist doch, beide Philosophien zu kombinierten – ob mit oder ohne Anlageberatung. Anders ausgedrückt: Nehmt Euch viel Zeit, um die Unterschiede der Anlageinstrumente (die Vor- und Nachteile) zu verinnerlichen, und prüft dann, was zu Euch passt! Dabei geht’s nicht nur um Kosten und Gebühren. Werdet also zu „Kümmerern“!