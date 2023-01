Paypal-Aktie nach Kaufempfehlung vorbörslich gefragt

Die Anteilsscheines des Online-Zahlungsdienstleisters Paypal gehörten zu den größten Gewinnern im vorbörslichen Handel und legten zeitweise um 3 Prozent zu.

Kaufempfehlung beflügelt

Andrew Jeffrey, Analyst der amerikanischen Bank Truist stufte die Aktie von Halten auf Kaufen hoch, da er die Schätzungen als realistisch erachte. Zudem sieht er Potenzial in einer neuen Unternehmensführung im Jahresverlauf, der aktuelle CEO Schulman wird 65 Jahre alt in 2023.

Darüber hinaus hätte die Firma die Möglichkeit, für bis zu 6 Mrd. USD eigene Aktien zurückzukaufen so der Analyst in einer Mitteilung an seine Kunden.

Erholungsbewegung ist drin

Die Aktie rutschte Ende Dezember ohne größere Abwärtsdynamik zu entwickeln auf ein neues Jahrestief ab, konnte sich jedoch vor Jahresfrist wieder stabilisieren. So lange die Aktie nun nicht wieder unter 66 USD abrutscht, ist tendenziell eine größere Erholungsbewegung Richtung 80 USD und höher zu präferieren, die Aktie ist für Schnäppchenjäger durchaus interessant.