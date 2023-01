Goldman Sachs: Chance auf Kehrtwende

Aktuell lässt sich bei der Goldman-Sachs-Aktie noch kein Handlungsbedarf erkennen, erste vorsichtige Long-Positionen werden dagegen oberhalb von 350,88 US-Dollar möglich. Aber erst oberhalb von 357,89 US-Dollar dürfte wieder Dynamik bei Goldman Sachs zurückkehren und Gewinne an 372,50 bzw. 389,58 US-Dollar auslösen. Insgesamt wird mit einem Anstieg an die Jahreshochs aus 2021 bei 426,16 US-Dollar gerechnet. Die Aufgabe der Unterstützung bestehend aus dem EMA 50 bei 339,76 US-Dollar würde dagegen weitere Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer wecken, Abschläge auf 332,35 und darunter sogar knapp 321,67 US-Dollar wären dann die Folge.

Nachdem ein zwischen November 2021 und Ende Oktober 2022 bestehender Abwärtstrend durch einen dynamischen Kurssprung Ende letzten Jahres beendet werden konnte, stieg Goldman Sachs auf 389,58 US-Dollar an. Dort drehte das Papier zur Unterseite und vollzog einen technisch einwandfreien Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau sowie den EMA 50 bei aktuell 331,71 US-Dollar. Generell sollte an dieser Stelle nun wieder eine Aufwärtsbewegung folgen und könnte an die Jahreshochs aus 2021 anknüpfen. Noch aber scheinen Investoren nicht überzeugt zu sein, trotzdem sollte das Papier einer engmaschigen Beobachtung ausgesetzt werden.

Fazit:

Rein technisch betrachtet kann erst oberhalb von 350,88 US-Dollar ein Anstieg der Goldman-Sachs-Aktie an 357,89 und darüber 389,58 US-Dollar abgeleitet werden. Für dieses Minimalziel könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN UL0F58 ausgestattet mit einem Hebel von 21,7 zum Einsatz kommen. Die möglich Renditechance beliefe sich auf insgesamt 250 Prozent, Ziel des Scheins läge bei einem Test der Novemberhochs bei 0,55 Euro. Dieses Unterfangen dürfte jedoch einige Wochen in Anspruch nehmen, eine Verlustbegrenzung sollte daher das Niveau von vorläufig 336,50 US-Dollar nicht überschreiten. Eine entsprechende Verlustbegrenzung im Schein würde sich dann bei 0,05 Euro ergeben. Aufgrund der unsicheren Lage in diesem Wertpapier sollten noch kleinere Handelsgrößen in Erwägung gezogen werden.