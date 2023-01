LULULEMON - Kleine Prognoseanpassung, starker Kursverlust

Lululemon Athletica Inc. - WKN: A0MXBY - ISIN: US5500211090 - Kurs: 298,660 $ (Nasdaq)

Über die Aktie von Lululemon schrieb ich zuletzt im Herbst. Die Kernaussage lautete, dass die Geschäfte anders als bei der Konkurrenz von Adidas oder Nike sehr gut liefen, die Aktie aber sehr teuer bewertet war. Mit der gestern gemeldeten Prognoseanpassung goß das Management weiter Wasser in den Wein.

So erwarten die Verantwortlichen für das vierte Quartal des im Januar endenden Geschäftsjahres 2022/23 zwar einen etwas höheren Umsatz, der zwischen 2,66 und 2,70 Mrd. USD liegen soll anstelle von 2,605 bis 2,655 Mrd. USD. Die Margen stehen allerdings unter Druck. Daher soll die Bruttomarge um 90 bis 110 Basispunkte fallen anstatt, wie ursprünglich prognostiziert, um 10 bis 20 Basispunkte steigen.

CEO Calvin McDonald kommentiert: "Wir freuen uns über unser kontinuierliches Umsatzwachstum und die Dynamik im Geschäft, während unsere Teams in einem Makroumfeld mit dynamischen Rückläufen unterwegs sind. Im vierten Quartal blieb die Nachfrage sowohl über physische als auch über digitale Kanäle stark, und wir gehen davon aus, ein weiteres Quartal mit solidem Gewinnwachstum zu liefern, das mit unserer aktualisierten EPS-Prognose übereinstimmt. 2022 war ein starkes Jahr für Lululemon und wir konzentrieren uns weiterhin auf die bedeutenden Chancen, die vor uns liegen, während wir unseren Power of Three x2-Wachstumsplan weiter umsetzen."

Aktie weiter teuer

Das Problem der Lululemon-Aktie ist aber Folgendes: Die Peergroup hat 2022 arg gelitten, die Bewertungen sind enorm zurückgegangen. Adidas bringt es auf Basis der aktuellen Schätzungen auf ein 2023er-KGV von 15, der Marktführer Nike auf 21. Beide dürften 2023 beim Gewinn deutlich zulegen, wenn es nach den Analysten geht. So wird bei Adidas ein Verdopplung des operativen Ergebnisses erwartet, bei Nike soll der operative Gewinn wieder um 25 % zulegen. Bei Lululemon wird dagegen eine Wachstumsverlangsamung in den Bereich von 15 % erwartet. Die KGVs der Aktie liegen bei 30 und 26. Insofern sehe ich nur zwei Möglichkeiten: Die Analysten sind bei Lululemon zu pessimistisch und haben ihre Gewinnschätzungen zu niedrig angesetzt. Dann wäre die Aktie eventuell fair bewertet. Oder aber die Wachstumsverlangsamung materialisiert sich. Dann könnte es sein, dass die Aktie gegenüber Adidas und Nike in diesem Jahr underperformt.

Fazit: Analysten rechnen in den kommenden Jahren bei Lululemon mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 15 %. Bewertungstechnisch finde ich für 2023 Aktien wie Adidas oder Nike aus der Peergroup spannender. Die Historie hat aber gezeigt, dass das Management von Lululemon immer auch für Prognoseanhebungen gut war.

Jahr 2021/22 2022/23e* 2023/24e* Umsatz in Mrd. USD 6,26 8,01 9,14 Ergebnis je Aktie in USD 7,79 9,96 11,43 Gewinnwachstum 27,86 % 14,76 % KGV 38 30 26 KUV 6,1 4,8 4,2 PEG 1,1 1,8 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

