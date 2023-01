DAX - Jahresendrally 2022 und Frühjahrsrally 2023

Head of Trading bei GodmodeTrader.de · @weygand_gmt

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 14.926,92 Pkt (XETRA)

Seit Oktober vergangenen Jahres haben europäische Aktien einen guten Lauf. Hier für den DAX die neue Prognoseskizze mit klarem Commitment, mit dickem blauen Prognosepfeil nach oben. Im DAX entfaltet sich ein schönes inverses SKS-Bodenmusterfraktal, das sich seit März 2022 ausgebildet hat, regelkonform nach oben. Im Bereich von 14.800-15.000 Punkten trifft die junge Frühjahrsrally auf Widerstand, hier liegen Barrieren in Markt. Wahrscheinlich wird hier ein Abprallen nach unten, ein Korrigieren. Unbedingt einkalkulieren, dass die Notenbanken in dynamische Anstiegsphasen der Märkte reingrätschen werden. Eingestreute Rückschläge unbedingt einkalkulieren! Anschließend dürfte der DAX in Richtung Allzeithoch bei 16.280 Punkten ansteigen.

Morgen kommen die US-Inflationsdaten, dieser Wirtschaftstermin kann die Kurse an den Märkten kurzfristig stark bewegen.

Kalkulieren Sie in 2023 ein, dass der Weg zu bestimmten bullischen Zielmarken phasenweise steinig, sprich volatil verlaufen kann. Kalkulieren Sie ein, dass es mehrere Ausbruchversuche benötigen kann, bis sich der Impuls final nach oben entfalten kann. Es fehlt der seit Jahren bekannte Liquiditätsstoß der Notenbanken im Hintergrund.

Ich wünsche euch ein gutes, ein richtiges gutes Jahr 2023.

