Trading-Chance LVMH: Auf diesem Level ist das Enttäuschungspotenzial groß

In zwei Wochen werden die Ergebnisse des Jahres 2022 erwartet, dazu dürfte der französische Luxusgüterkonzern LVMH dann auch einen Ausblick auf 2023 liefern. Dass Bilanz und Ausblick positiv sein werden, ist hoch wahrscheinlich. Dass die Trader all das aber längst im Kurs eingepreist und dabei ziemlich überzogen haben, aber auch. Eine Trading-Chance Short.

2022 dürfte wieder einmal einen Rekordgewinn gebracht haben. Mit ca. 29 Euro pro Aktie rechnen die Analysten, gegenüber dem Prä-Corona-Jahr 2022 wäre das eine Verdoppelung. Und diese Erwartung könnte sogar ein wenig übertroffen werden, zudem für 2023 weiteres Wachstum avisiert werden. Doch der Level, den die Aktie jetzt erreicht hat, preist das bereits ein. Mehr als das, die LVMH-Aktie wäre selbst bei einem 2023er-Gewinnanstieg um weitere zehn Prozent schon tendenziell überbewertet. Das kann sich jetzt jederzeit rächen, zumal auch Chart- und Markttechnik langsam auf dunkelgelb schalten.

Das „Best Case“-Szenario ist bereits eingepreist

Dass sich Luxus auch in Krisenzeiten verkauft, hat sich in der Corona-Phase ein weiteres Mal bestätigt. Und sollte die zu erwartende, rezessive Phase mild und kurz ausfallen, sollte sich die Lage im wichtigen Markt China wieder aufhellen, könnte LVMH auch 2023 noch zulegen. Aber das ist eben das optimistische, das „Best Case“-Szenario. Der Anstieg dieser Aktie über die letzten drei Monate preist aber genau das ein. Alles außer einem Optimum beim 2023er-Ausblick und den Gewinnmargen des Jahres 2022 wäre eine Enttäuschung, die die Aktie durchaus deutlich tiefer schicken könnte, denn:

Bislang weiß man außerhalb der reinen Umsatzentwicklung des dritten Quartals nichts über die Lage, seit das erste Halbjahr absolviert wurde. Denn französische Unternehmen melden vollständige Bilanzdaten nur nach einem Halbjahresende. Der Umsatz stieg zwar organisch im dritten Quartal um satte 19 Prozent, aber ob die Gewinnmargen mitgelaufen sind, weiß man nicht. Und eines sollte man nicht übersehen: Die LVMH-Aktie schloss am Tag nach diesen Rumpfdaten zum dritten Quartal bei 622 Euro. Heute notiert sie fast ein Viertel höher … ohne, dass es seitens des Unternehmens neue Daten gegeben hätte.

Das neue Hoch könnte jetzt die letzten Käufer mobilisieren

In zwei Wochen kommen die kompletten 2022er-Zahlen. Dann wird sich weisen, ob die Bullen bei dieser Aktie noch eins drauflegen können. Was nicht ausgeschlossen ist, aber schwierig sein dürfte, denn das Kurs/Gewinn-Verhältnis bewegt sich derzeit auf Basis der durchschnittlichen 2022er-Gewinsnchätzung um 26,6 … das wäre nur dann angemessen, wenn dieser massive Gewinnanstieg der vergangenen Jahre auch 2023 und 2024 weitergeht.

Eine hohe, aber noch nicht aus dem Ruder gelaufene Bewertung alleine wäre noch keine Grundlage, um mit einem spekulativen Short-Trade antizyklisch zu agieren. In Kombination mit dem aktuellen Chartbild wird die Sache indes aussichtsreicher.

Sie sehen, dass LVMH jetzt nahe an die obere Begrenzung eines breiten, mittelfristigen Aufwärtstrendkanals gelaufen ist, zugleich bewegt sich die Markttechnik bereits wieder in der überkauften Zone. Dass der Kurs heute gerade über das alte Rekordhoch vom Jahresanfang 2022 (758,50 Euro) gelaufen ist, kann die Aktie zwar noch ein Stück weiter tragen. Aber in diesem Umfeld bestehen gute Chancen, dass viele Trader, die sehr wohl erkennen, dass man hier gefährlich viel Optimismus eingepreist hat, aussteigen, wenn diese durch den Break über das vorherige Hoch indizierten Käufe abebben. Für risikofreudige Trader eine spannende Gelegenheit für einen Short-Trade.

Ein antizyklischer Trade für risikofreudige Anleger

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 1.012,320 Euro einen Hebel von 3,12 ausweist. Den Stop Loss setzen wir bei 821 Euro in der Aktie an, das entspricht einem Kurs von ca. 1,90 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die LVMH-Aktie lautet UH0RGU.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 785 Euro

Unterstützungen: 758,50 Euro, 708,40 Euro, 641,90 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf LVMH

Basiswert Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) WKN UH0RGU ISIN DE000UH0RGU5 Basispreis 1.012,320 Euro K.O.-Schwelle 1.012,320 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,12 Stop Loss Zertifikat 1,90 Euro

