MERCEDES-BENZ - Kaufwelle läuft

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 68,530 € (XETRA)

Die Aktie von Mercedes-Benz startete im März 2020 nach einem Tief bei 21,01 EUR eine massive Rally. Im Februar 2021 gelang der Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend seit dem Hoch aus dem März 2015. Die Aktie zog zunächst bis auf ein Hoch bei 91,63 EUR durch.

Nach diesem Hoch kam es zu einer Korrektur. Dabei näherte sich die Aktie stark der Unterstützung bei 49,48 EUR an und notierte damit auch kurzzeitig wieder unter dem Abwärtstrend seit dem Hoch aus dem Jahr 2015.

Aber oberhalb dieser Unterstützung und damit letztlich doch auch am gebrochenen Abwärtstrend bildete der Wert einen Doppelboden aus. Am 10. November gelang erstmals der Ausbruch über die Nackenlinie bei 61,66 EUR. Allerdings pendelte die Aktie danach noch in einem symmetrischen Dreieck um die Nackenlinie. Der Ausbruch aus dem Dreieck erfolgte am 04. Januar. Seitdem legt der Aktienkurs deutlich zu.

Rally hat mittelfristig noch Potenzial

Das Chartbild der Aktie von Mercedes-Benz macht einen bullischen Eindruck. Der Ausbruch aus dem Dreieck deutet auf ein Schließen des noch offenen Abwärtsgaps vom 25. Februar 2022 hin. Dafür müsste die Aktie auf 72,94 EUR ansteigen. Aus dem Doppelboden lässt sich ein rechnerisches Ziel bei 75,75 EUR ableiten. Kurzfristig ist die Aktie aber nach dem aktuellen Run überkauft. Daher muss mit kleineren Rückschlägen gerechnet werden.

Kritisch für die Bullen wäre bereits ein Rückfall in das Dreieck, also unter 65,53 EUR. Ein klares Verkaufssignal ergäbe sich mit einem Rückfall unter 61,66 EUR. In diesem Fall würde nämlich eine Verkaufswelle gen 50,19 EUR und damit an das Tief aus dem letzten Jahr drohen.

Fazit: Die Rally läuft und ist intakt. Neueinstiege wären aber erst nach kleineren Rücksetzern interessant.

Zusätzlich lesenswert:

SÜDZUCKER – Gewinn legt um über 100 Prozent zu

TSMC verzeichnet schwächelnde Nachfrage

Mercedes-Benz

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)