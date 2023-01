Widerstand: 15.075 15.151 Unterstützung: 14.970 14.700

Rückblick:

Der Dax profitierte am gestrigen Nachmittag zunächst von erneut anziehenden Kursen an der Wall Street und kletterte in den Bereich um 15.250 Punkte - knapp unterhalb des Wochenhochs. Eine Stunde nach Wall Street Eröffnung setzte dort allerdings eine Verkaufslawine ein, welche bis zum Handelsschluss anhielt. Der Dax hatte am gestrigen Abend kaum auf den Stimmungsumschwung reagiert, muss diesem aber heute Vormittag Tribut zollen: Nach einer Abwärtskurslücke zum Handelsstart geht es in den ersten beiden Handelsstunden gut 130 Punkte tiefer.

Ausblick:

Nach der quasi korrekturlosen Rallybewegung seit dem Jahresbeginn hat der Index kräftigen Korrekturbedarf. Die gestrige Tagesperformance an der Wall Street sollte der Startschuss dafür gewesen sein. So lange der Index nun nicht wieder per Stundenschlusskurs über den Bereich 15.180/200 Punkte klettern kann, wird für die kommenden Handelstage eine Korrektur in den Bereich 14.700 bis 14.750 Punkte präferiert. Dort liegt mit dem 38,1 %-Retracement ein mögliches Korrekturziel. Daraus kann sich aber jederzeit eine neue größere Verkaufswelle entwickeln. Die Longseite ist unterhalb von 15.200 Punkten vorerst zu meiden.