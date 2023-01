Entegris gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Industriekonzern Entegris Inc. (ISIN: US29362U1043, NASDAQ: ENTG) schüttet am 22. Februar 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 10 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date ist der 1. Februar 2023), wie am Mittwoch berichtet wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 79,47 US-Dollar (Stand: 18. Januar 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,50 Prozent.

Der Konzern mit Firmensitz in Billerica, im US-Bundesstaat Massachusetts, wurde 1966 gegründet und beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter. Entegris ist ein Entwickler, Hersteller und Lieferant von Produkten, die kritische Materialien für Herstellungsprozesse in der Halbleiter- und anderen Hochtechnologieindustrien reinigen, schützen und transportieren.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 993,83 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 579,49 Mio. US-Dollar), wie am 2. November 2022 berichtet wurde. Der Nettogewinn (non-GAAP) betrug 127,77 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 125,38 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 21,16 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 11,87 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Januar 2023).

