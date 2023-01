IRW-News: Grounded People Apparel Inc.: Grounded People Apparel bringt branchenweit einmalige Sneaker-Kollektion São Paulo mit 5-Jahres-Garantie auf den Markt

IRW-PRESS: Grounded People Apparel Inc.: Grounded People Apparel bringt branchenweit einmalige Sneaker-Kollektion São Paulo mit 5-Jahres-Garantie auf den Markt

VANCOUVER, British Columbia, Kanada - 20. Januar 2023 /IRW-Press/ Grounded People Apparel Inc. (Grounded People, das Unternehmen oder die Marke) (CSE: SHOE), ein ethisches Schuhbekleidungsunternehmen mit Sitz in Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia, das sich für die Verringerung der schädlichen Auswirkungen der globalen Modebranche auf die Umwelt einsetzt, gibt mit Freude die Markteinführung seiner Unisex-Schuhkollektion São Paulo am 17. März 2023 bekannt (die Kollektion). Zeitgleich mit der Markteinführung der Kollektion wird das Unternehmen ein branchenweit einzigartiges Programm mit 5-Jahres-Garantie (das Garantieprogramm) lancieren, das die Integrität des Schuhwerks von Grounded People gegen Herstellungsfehler gewährleistet. Damit verpflichtet sich das Unternehmen gegenüber den Kunden, ihnen im Falle von Produktfehlern den Schuh zu ersetzen.

Mit der Markteinführung der Kollektion und der Lancierung des Garantieprogramms feiert das Unternehmen das erste Jahr des Bestehens seiner Marke. Diese Entwicklungen folgen unmittelbar auf eine Mitteilung vom 13. Januar 2023, in der das Unternehmen verlautbarte, dass sich die in Vancouver ansässige Firma Right Season Investments mit einer Barinvestition in Höhe von 2,5 Millionen Dollar an der Marke beteiligt hat.

Im Winter 2021 präsentierte Grounded People in einem großangelegten Pre-Launch den Prototypen seines ethischen Schuhwerks und erntete dafür viel Lob von renommierten Fachmagazinen wie Marie Claire, Forbes und Rolling Stone, um nur einige zu nennen. Eines der Fachmagazine kürte die Schuhe von Grounded People als eine der 13 besten nachhaltigen Schuhmarken des Jahres 2022. In einem weiteren Journal wurde bestätigt, dass Grounded seinen Worten wirklich Taten folgen lässt. Wieder ein anderes Magazin streute den Schuhen des Unternehmens Rosen und bezeichnete sie als ....unglaublich bequem... und super-stylisch....

Nach einem Jahr des Pre-Launch-Verkaufs und Kundenfeedbacks hat das Unternehmen die eingegangenen Rückmeldungen der Kunden in Produktanpassungen einfließen lassen. Dadurch ist eine Kollektion mit Qualitätsgarantie entstanden, von der das Unternehmen überzeugt ist und die es mit einer branchenweit einmaligen 5-Jahres-Garantie ausstattet.

Die Unisex-Schuhkollektion São Paulo wird zwischen 219,00 und 229,00 US-Dollar kosten, in den Farben Schwarz und Khaki erhältlich sein und mit besonders strapazierfähigen Laufsohlen aus gebrauchten Autoreifen (schwarz) oder vulkanisiertem Naturkautschuk (khaki) punkten, die mehr Komfort und Bodenhaftung bieten. D-Haken aus Metall sorgen für Zuverlässigkeit beim Schnüren und mit dem Einsatz von 100 % recycelter Baumwolle trägt das Unternehmen verstärkt zum Schutz wertvoller natürlicher Ressourcen bei.

Die Kollektion, die nach dem brasilianischen Bundesstaat bzw. der Stadt São Paulo benannt ist, wo die Schuhe hergestellt werden, wurde speziell entwickelt, um die Grenzen der nachhaltigen Modebranche zu durchbrechen - mit einem Schuh, der den Verbrauchern eine umweltbewusste Lebensart ohne Verzicht auf Komfort oder Stil ermöglicht. Wie alle Produkte von Grounded People wird jeder Schuh der Kollektion aus recycelten Materialien hergestellt, und ein Teil des Verkaufserlöses wird im Rahmen des Programms LACES (Learn to Achieve and Create Everlasting Sustainability) an eine der weltweiten Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet.

Die Kunden können sich vorab die Schuhe der Kollektion São Paulo auf der Webseite des Unternehmens unter groundedpeople.com reservieren lassen.

Mit dem neuen Programm, das eine Gewährleistung von fünf Jahren verspricht, demonstriert das Unternehmen seine Verpflichtung gegenüber den Kunden und unterstreicht damit einmal mehr die Integrität der von ihm hergestellten Produkte. Mit dem Programm stellt sich das Unternehmen auch allen Herausforderungen, um eine langfristige Kundenbindung zu erreichen und sicherzustellen, dass die Kunden unbesorgt das Beste aus ihren Schuhen herausholen können. Grounded People ist sich dessen bewusst, dass die Bereitstellung von Produkten mit Garantieleistungen der Schlüssel zur Kundenbindung ist, die Weiterempfehlung von Kunden begünstigen kann und zur Erweiterung des Kundenstamms und zur Bekanntheit und Aufwertung der Marke des Unternehmens beiträgt.

Das Feedback, das wir von unseren Kunden erhalten haben, war für die Entwicklung der Kollektion São Paulo von entscheidender Bedeutung, erklärt Maximilian Justus, CEO und Mitbegründer von Grounded People. Wir glauben, dass wir dank der Einbindung dieser Rückmeldungen in entsprechende Produktanpassungen nun das beste ethische Schuhwerk auf dem Markt anbieten können. Wir sind so überzeugt von unserem Produkt, dass wir uns verpflichten, unseren Kunden eine Produktgarantie von fünf Jahren auf jegliche Herstellerfehler zu gewähren. Eine solche Garantie hat es in der Bekleidungsbranche, vor allem im Schuhsektor, noch nie gegeben. Damit verbürgen wir uns gegenüber unseren Kunden, dass die Marke Grounded People für Qualität, Stil und langfristige Beziehungen steht. Sie werden nur mehr diesen einen Schuh brauchen.

Grounded People Apparel Inc. ist ein innovatives Bekleidungsunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die ethisch vertretbar, zu 100 % vegan und PETA-zertifiziert sind sowie von einer revolutionären fünfjährigen Garantie gedeckt sind. Das Unternehmen ist vor allem in den Bereichen Fair-Trade und nachhaltige und umweltbewusste Mode tätig. Die High-Top- und Low-Cut-Canvas-Sneaker des Unternehmens, die aus nachhaltigen, ethisch bezogenen und recycelten Materialien hergestellt werden, werden von Fair-Trade-Handwerkern in einer 100 % veganen Produktionsstätte in Brasilien hergestellt. Alle Produkte von Grounded People sind online unter groundedpeople.com erhältlich.

Zusätzlich zu seinem Engagement für eine Modeindustrie, die Abfälle und Umweltauswirkungen reduziert, will das Unternehmen mit seiner L.A.C.E.S.-Kampagne einen positiven Einfluss auf die Welt kreieren. Die L.A.C.E.S.-Kampagne bietet Verbrauchern die Möglichkeit, beim Kauf ihrer Schuhe ein bestimmtes Paar Schnürsenkel auszuwählen, dessen Farbe mit einer der Wohltätigkeitsorganisationen assoziiert ist, die das Unternehmen unterstützt. Alle Gewinne aus dem Verkauf von Schnürsenkeln werden entsprechend gespendet.

