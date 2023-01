Erneut gestützt von starken Vorgaben der US-Börsen dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag mit moderaten Gewinnen eröffnen. In den USA ging die Erholung nach dem jüngsten Rückschlag am Vorabend weiter. Dabei preschten Technologiewerte in den Nasdaq-Indizes voran auf neue Jahreshochs. Hierzulande fehlt allerdings bislang noch größerer Schwung nach der Jahresauftaktrallye.

Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt am Montag signalisiert der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von rund 0,2 Prozent auf 15.137 Punkte. Vor einer Woche hatte der Dax mit 15.269 Punkten einen Höchststand seit Februar 2022 erreicht und war in dem noch jungen Jahr um fast 10 Prozent gestiegen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Börsenstart rund 0,4 Prozent höher erwartet.

Frische Impulse könnten am Dienstag einige konjunkturelle Stimmungsbarometer liefern. Für Deutschland steht der GfK-Konsumklimaindex auf der Agenda, gefolgt von Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Europa und den USA.

Das deutsche Konsumklima hellte sich auf niedrigem Niveau weiter auf, wie das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK mitteilte. "Weniger stark steigende Preise für Energie - auch aufgrund kostendämpfender Maßnahmen der Bundesregierung - sind in erster Linie für den erfreulichen Start verantwortlich", hieß es zur Begründung.

Die Aktien von Rheinmetall stiegen nach einem positiven Umsatzsignal durch Konzernchef Armin Papperger in einem "Stern"-Interview auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um rund 1,3 Prozent. So könnten die Erlöse mittelfristig eventuell noch mehr steigen, als der Konzern im November angekündigt hatte.

Möglicherweise könnten die Quartalszahlen des britischen Nahrungsmittelriesen AB Foods Auswirkungen auf die Südzucker-Aktie haben.

Wall Street mit Gewinn

Die US-Börsen haben am Montag an ihre Erholung vom Freitag angeknüpft. Einerseits herrsche Optimismus, was die anstehende Berichtssaison angehe, hieß es von Börsianern. Andererseits hätten Aussagen des für eine straffe geldpolitische Haltung bekannten Fed-Direktors Christopher Waller gestützt. Waller hält jüngsten Äußerungen zufolge die US-Zinspolitik inzwischen für "fast ausreichend restriktiv" und sprach sich für einen moderaten Umfang der Zinserhöhungen aus. Zudem, so hieß es, habe die Notenbankchefin von Kansas City, Esther George, die Ansicht geäußert, dass die US-Wirtschaft einen starken Abschwung vermeiden könne.

Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Plus von 0,76 Prozent auf 33 629,56 Punkte und kam damit etwas von seinem Tageshoch zurück. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,19 Prozent auf 4019,81 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 2,18 Prozent auf 11 872,54 Punkte.

Gewinne in Japan

Mit weiterem Rückenwind von der Wall Street hat die Börse in Tokio auch am Dienstag zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27 299,19 Punkten und damit 1,5 Prozent höher. Die chinesischen Aktienmärkte bleiben wegen des Neujahrsfestes weiter geschlossen.

Renten

Bund-Future 137,79 +0,01%

Devisen: Euro notiert bei knapp 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel bei knapp 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0880 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Wechselkurs hält sich damit in der Nähe des höchsten Stands seit etwa neun Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0871 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit am Devisenmarkt auf neue Konjunkturdaten. In vielen Ländern und Regionen werden die Einkaufsmanagerindizes erwartet. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die jeweilige konjunkturelle Lage. In der Eurozone haben sich die Frühindikatoren nach deutlichen Rückschlägen infolge des Ukraine-Kriegs zuletzt verbessert. Es wird mit einer weiteren Aufhellung gerechnet.

Euro/USD 1,0880 +0,11%

USD/Yen 130,15 -0,41%

Euro/Yen 141,61 -0,30%

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 87,94 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 12 Cent auf 81,50 Dollar.

Starke Impulse blieben am Rohölmarkt zunächst aus. Die kräftigen Verluste der ersten Januar-Woche wurden mittlerweile mehr als aufgeholt. Für Zuversicht sorgt vor allem der weniger strenge Corona-Kurs in China. Er weckt Hoffnungen auf eine konjunkturelle Belebung und eine höhere Energienachfrage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Brent 87,97 -0,22 USD

WTI 81,53 -0,09 USD

Redaktion onvista/dpa-AFX