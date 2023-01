EQS-News: Tearlach meldet signifikanten Anstieg des Lithiumgehalts auf bis zu 61,9 % bei Zweitprobebohrungen im Projekt Gabriel in Tonopah, Nevada

EQS-News: Tearlach Resources / Schlagwort(e): Bohrergebnis

Tearlach meldet signifikanten Anstieg des Lithiumgehalts auf bis zu 61,9 % bei Zweitprobebohrungen im Projekt Gabriel in Tonopah, Nevada



Tearlach meldet signifikanten Anstieg des Lithiumgehalts auf bis zu 61,9 % bei Zweitprobebohrungen im Projekt Gabriel in Tonopah, Nevada

VANCOUVER, BC - 23. Januar 2023, Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) ("Tearlach" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse des Zweitproben-Bohrprogramms bekannt zu geben, das während der Due-Diligence-Phase vor der Unterzeichnung des Joint-Venture-Abkommens auf dem Gabriel-Grundstück (früher bekannt als North Tonopah Project) mit Blackrock Silver (TSX: BRC) am 12. Januar 2023 eingeleitet wurde. Die erneuten Probenahmen durch das Unternehmen ergaben Lithiumgehalte, die im Durchschnitt um 28 % höher sind als die ursprünglichen Proben, die von Tearlachs erstklassigem Explorationsteam mit Sitz in Reno entnommen wurden, das über beträchtliche Erfahrung mit Lithium verfügt. Die Probe mit dem höchsten Gehalt wies einen um 62 % höheren Lithiumgehalt auf.

Höhepunkte:

Die durchschnittlichen Untersuchungsergebnisse der Zweitproben liegen um 28 % über dem Lithiumgehalt der 57 Proben, verglichen mit der ursprünglichen Untersuchung.

Einzelne Zweitproben liegen in einem Bereich von +12,6 % bis 62 % über den entsprechenden Originalproben.

TN22-020 Intervall 260-265 Fuß, 61,9 % Anstieg Originalprobe, 457,1 ppm Li Zweitprobe, 740 ppm Li

TN22-006 aus 205-210 Fuß, 49,1 % Anstieg Originalprobe 851,9 ppm LI Zweitprobe, 1270 ppm Li

TN22-018 Intervall 220-225 Fuß, 19,9 % Anstieg Originalprobe, 967,8 ppm Li Zweitprobe, 1160 ppm Li

Potenzielle Größensteigerung der Entdeckung aufgrund der Erhöhung des Gehalts und der Änderung des Cutoff-Wertes.

Freie Bahn für Bohrungen und Expansion.

Erstklassiges Explorationsteam mit Sitz in Nevada, das zusammen über 200 Jahre Erfahrung und beträchtliche Erfahrung mit tonhaltigen Lithiumlagerstätten hat.

Morgan Lekstrom, CEO von Tearlach, kommentierte: "Diese verbesserten Ergebnisse bestätigen nicht nur die von BRC gemachte Entdeckung, sondern erweitern auch das mineralisierte Cutoff-Gebiet erheblich. Diese Analyse deutet auf einen möglichen Anstieg des Lithiumgehalts auf dem Gabriel-Grundstück hin und stammt von einem äußerst erfahrenen Team, das sich mit der Exploration von Tonlithium und den Untersuchungsmethoden bestens auskennt. Ein weiterer Beweis dafür, dass ein Team von Experten, die seit Jahrzehnten mit Tonlithium zu tun haben, sich bereits als unschätzbar wertvoll erwiesen hat, um uns einen Explorationsvorteil zu verschaffen. Unser Team hat mehrere Lithiumton-Lagerstätten auf der ganzen Welt erschlossen und wird auch weiterhin energisch vorgehen. Wir beantragen derzeit die Bohrgenehmigungen und gehen davon aus, dass die Bohrungen in Kürze beginnen werden."

Weitere Vorgehensweise:

Einreichen der Bohrgenehmigungen innerhalb einer Woche

Vorab geprüfter Bohrunternehmer, der am Auftrag arbeitet

Durchführung eines umfangreichen PQ-Kernbohrprogramms mit 20 Bohrlöchern, einschließlich Step-Outs und Bestätigungsbohrungen

Parallel laufende technische und metallurgische Prozesse

Abbildung 1: Das Gabriel-Projekt in Nye County, Tonopah, Nevada

Tearlach Resources hat die Ergebnisse von American Lithium nicht überprüft und gibt die Pressemitteilung von American Lithium vom 16. Januar 2023 als Quelle an. UTM NAD83 Zone 11

Technische Informationen:

Das Lithiumexplorationsteam von Tearlach in Nevada, das über die Pan Am Lithium (Nevada) Corp. (PALN, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Nevada Corporation) tätig ist, wählte grobes Ausschussmaterial für 57 lithiummineralisierte Drehbohrintervalle von Blackrock aus, um es für eine Zweitprobe zu analysieren. Diese Proben wurden von einem zweiten renommierten Labor unter Verwendung ähnlicher Methoden wie bei der Originalprobe analysiert.

Qualitätskontrolle:

Die Proben wurden vom geologischen Team von PALN ausgewählt und nach Reno, Nevada, transportiert, wobei die Kontrollkette eingehalten wurde.

Die 57 Proben wurden analysiert, um Zweitprobenergebnisse gemäß den folgenden Verfahren zu erhalten:

Ein 200-Gramm-Split des groben Ausschussmaterials wurde vom Labor, das die Originalproben untersuchte, zerkleinert und an die PALN-Explorateure zurückgeschickt. Der grobe Ausschuss wurde dann zur erneuten Untersuchung in das zweite Labor transportiert.

Die Zweitprobenuntersuchungen wurden von einer ALS Geochemistry Einrichtung in Reno, NV, durchgeführt. Diese Einrichtung ist nach ISO 17025 zertifiziert.

Der zerkleinerte Split wurde dem 2. Labor zur Analyse gemäß den folgenden Verfahren vorgelegt:

Pulverisierung der eingereichten zerkleinerten Probe zu 85 % auf eine Korngröße von 75 Mikron.

Aufteilung einer 0,25-Gramm-Probe des pulverisierten Materials für die Analyse.

Aufschluss des Zellstoffs durch vier (4) Säuren mit einem ICP-Verfahren, das leicht von der ursprünglichen Labormethode abweicht.

Außerdem wurden die Proben mittels eines Aqua-Regia-Aufschlusses mit ICP-AES-Abschluss auf den Borgehalt (B) untersucht. Die PALN-Geologen fügten fünf (5) lithiumzertifizierte Referenzpulpen sowie Leerwertpulpen (ebenfalls 5 Proben) in den Pulp-Probensatz ein.



Diese Zweituntersuchung wurde von zwei (2) Geologen von PALN beaufsichtigt, die gemäß NI 43-101 als qualifizierte Personen gelten. David C. Flint ist ein CPG bei der AIPG (#10360), und Robert J. Kellie ist ein eingetragenes Mitglied bei der SME (#4026171)

Ergebnisse: der Zweitproben:

Der Vergleich der Zweitproben mit den Originalproben zeigt Folgendes:

Alle Zweitproben liegen über den Originalproben.

Die Zweitproben liegen im Durchschnitt 28 % über den Originalproben.

Einzelne Zweitproben liegen in einem Bereich von +12,6 % bis 62 % über den entsprechenden Originalproben.

Dreizehn (13) der Zweitproben haben Werte von mehr als 900 ppm ergeben, von denen drei (3) Untersuchungen über 1.000 ppm liegen.

Die zertifizierten Lithium-Referenzproben, die in den Zweitprobenstrom eingefügt wurden, ergaben akzeptable Werte.

In den Kontrollprobenstrom eingefügte Leerproben ergaben extrem niedrige bis gar keine Lithiumwerte.

Während des Programms der Zweitprobenuntersuchungen wurde eine strenge Kontrollkette eingehalten.

Die Ergebnisse des Programms der Zweitprobenuntersuchungen weisen auf potenzielle zusätzliche Möglichkeiten zur Exploration des Lithiumgrundstücks Gabriel hin. Das technische Team von PALN beabsichtigt, die Explorationsaktivitäten so durchzuführen, dass äußerst repräsentative Proben entnommen und mit den genauesten und präzisesten Methoden analysiert werden.

Tabelle 1. Vergleich von Original- und Zweitproben für RC-Bohrproben aus dem Projekt Gabriel

Fuß Probe Li ppm Bohrung ID Von Bis Intervall Probennummer Zweitprobe Originalprobe Unterschied in % TN22-020 260 265 5 TN22-020 260-265 740 457,1 61,9 TN22-006 205 210 5 TN22-006 205-210 1270 851,9 49,1 TN22-006 195 200 5 TN22-006 195-200 930 634,1 46,7 TN22-006 190 195 5 TN22-006 190-195 780 546,3 42,8 TN22-006 180 185 5 TN22-006 180-185 620 435,4 42,4 TN22-006 215 220 5 TN22-006 215-220 960 677 41,8 TN22-011 280 285 5 TN22-011 280-285 1090 779,1 39,9 Fuß Probe Li ppm Bohrung ID Von Bis Intervall Probennummer Zweitprobe Originalprobe Unterschied in % TN22-006 200 205 5 TN22-006 200-205 810 579,2 39,8 TN22-006 210 215 5 TN22-006 210-215 810 581,3 39,3 TN22-011 250 255 5 TN22-011 250-255 940 679,2 38,4 TN22-006 185 190 5 TN22-006 185-190 700 507 38,1 TN22-011 330 335 5 TN22-011 330-335 950 691,6 37,4 TN22-011 325 330 5 TN22-011 325-330 910 673,7 35,1 TN22-006 220 225 5 TN22-006 220-225 740 553 33,8 TN22-006 175 180 5 TN22-006 175-180 740 555,4 33,2 TN22-006 225 230 5 TN22-006 225-230 530 399,6 32,6 TN22-011 315 320 5 TN22-011 315-320 910 690,8 31,7 TN22-020 330 335 5 TN22-020 330-335 980 744,3 31,7 TN22-011 335 340 5 TN22-011 335-340 950 722,1 31,6 TN22-018 200 205 5 TN22-018 200-205 570 433,5 31,5 TN22-020 275 280 5 TN22-020 275-280 810 620,6 30,5 TN22-006 170 175 5 TN22-006 170-175 500 383,4 30,4 TN22-020 280 285 5 TN22-020 280-285 960 742,6 29,3 TN22-020 300 305 5 TN22-020 300-305 800 620,6 28,9 TN22-011 320 325 5 TN22-011 320-325 820 636,5 28,8 TN22-011 260 265 5 TN22-011 260-265 750 582,2 28,8 TN22-020 325 330 5 TN22-020 325-330 890 693,8 28,3 TN22-020 265 270 5 TN22-020 265-270 740 578,6 27,9 TN22-011 275 280 5 TN22-011 275-280 750 587,9 27,6 TN22-011 285 290 5 TN22-011 285-290 710 559 27,0 TN22-011 175 180 5 TN22-011 175-180 500 394,7 26,7 TN22-018 205 210 5 TN22-018 205-210 700 558,3 25,4 TN22-020 270 275 5 TN22-020 270-275 570 455,1 25,2 TN22-011 310 315 5 TN22-011 310-315 890 711,1 25,2 TN22-020 345 350 5 TN22-020 345-350 630 507,6 24,1 TN22-018 210 215 5 TN22-018 210-215 910 735,5 23,7 TN22-011 265 270 5 TN22-011 265-270 650 527,4 23,2 TN22-011 255 260 5 TN22-011 255-260 550 446,4 23,2 TN22-020 285 290 5 TN22-020 285-290 560 459 22,0 TN22-011 270 275 5 TN22-011 270-275 720 590,5 21,9 TN22-020 250 255 5 TN22-020 250-255 550 451,9 21,7 TN22-018 230 235 5 TN22-018 230-235 560 467,1 19,9 TN22-018 220 225 5 TN22-018 220-225 1160 967,8 19,9 TN22-018 255 260 5 TN22-018 255-260 780 653,9 19,3 TN22-018 215 220 5 TN22-018 215-220 860 722,8 19,0 TN22-020 335 340 5 TN22-020 335-340 660 554,9 18,9 TN22-020 340 345 5 TN22-020 340-345 520 438,1 18,7 TN22-011 345 350 5 TN22-011 345-350 460 388,1 18,5 TN22-011 185 190 5 TN22-011 185-190 400 339,1 18,0 Fuß Probe Li ppm Bohrung ID Von Bis Intervall Probennummer Zweitprobe Originalprobe Unterschied in % TN22-011 305 310 5 TN22-011 305-310 660 559,8 17,9 TN22-020 290 295 5 TN22-020 290-295 510 432,6 17,9 TN22-011 170 175 5 TN22-011 170-175 440 376 17,0 TN22-020 255 260 5 TN22-020 255-260 560 478,6 17,0 TN22-018 225 230 5 TN22-018 225-230 770 658,1 17,0 TN22-011 190 195 5 TN22-011 190-195 390 337 15,7 TN22-011 180 185 5 TN22-011 180-185 300 261,3 14,8 TN22-018 240 245 5 TN22-018 240-245 520 462 12,6

Tabelle 2. Lage der Bohrlochkragen für die Proben in dieser Pressemitteilung

UTM NAD27, m Östliche Ausrichtung Nördliche Ausrichtung Höhe, m Neigung, Grad Azimut, Grad Bohrlänge, Fuß TN22-006 477.359 4.218.401 1.755,1 -90 2500 TN22-011 477.355 4.218.402 1.748,7 -59 360 505 TN22-018 477.344 4.217.610 1.751,5 -50 360 500 TN22-020 477.352 4.218.409 1.748,6 -60 264 500

Qualifizierte Person:

David C. Flint, CPG bei AIPG (American Institute of Professional Geologists), Direktor des Tearlach-Tochterunternehmens Pan Am Lithium (Nevada) Corp. und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

12. Januar 2023 Berichtigung von Nachrichten und Offenlegungen

Das Unternehmen möchte bestimmte Zahlungsangaben korrigieren, die es in seiner Pressemitteilung vom 12. Januar 2023 in Bezug auf seine Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung an sechs Mineralien-Claim-Gruppen, die zusammen als Shelby-Grundstücke bezeichnet werden, gemacht hat.

Unter der Überschrift "Transaktion" in der Pressemitteilung gab das Unternehmen versehentlich an, dass es zu Barzahlungen und Aktienemissionen in Höhe von 545.454,54 $ für jede der sechs Mineralien-Claims-Gruppen verpflichtet war. Gemäß den Bestimmungen des Abkommens ist das Unternehmen jedoch verpflichtet, 90.909,09 $ für jede der sechs Mineralien-Claim-Gruppen zu zahlen, insgesamt also 545.454,54 $ für alle Shelby-Grundstücke. Diese Zahlung ist bei Unterzeichnung der Vereinbarung sowie am ersten, zweiten und dritten Jahrestag der Vereinbarung zu leisten, es sei denn, das Unternehmen beschließt, diese Claim-Gruppen ordnungsgemäß aufzugeben; in diesem Fall verringert sich der zu zahlende Betrag um 90.909,09 $ pro ordnungsgemäß aufgegebener Claim-Gruppe. Daher sollte man sich nicht auf die Tabelle in der Pressemitteilung vom 12. Januar verlassen, in der die zu zahlende Gegenleistung aufgeführt ist.



Über Tearlach

Tearlach ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach hat ein Joint-Venture-Abkommen mit Blackrock Silver für das Gabriel-Projekt in Tonopah, Nevada, das an die TLC-Lagerstätte von American Lithium angrenzt, und führt intensive Explorationsarbeiten auf den bereits erbohrten Lithiumzielen durch. Tearlach hält eine Beteiligung am Projekt Final Frontier, das den Claim-Block Pakwan / Margot Lake umfasst und direkt an die Flaggschiff-Lagerstätten Spark und Pak von Frontier Lithium sowie an den Grundstücken Wesley, Harth und Ferland angrenzt, die sich alle im Lithiumzentrum im Nordwesten von Ontario (Kanada) befinden. Das Wesley-Grundstück grenzt an das Projekt Root Lake von Green Energy Metals, wo derzeit ein 24.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt wird. Auch auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des Lithiumprojekts Wesley liegt, wurden Pegmatit-Gesteinsgänge gefunden. Tearlach beabsichtigt, diese Vorkommen zu erkunden und durch Akquisition ein Portfolio von Projekten in Nordamerika zu entwickeln. Tearlach besitzt auch das "Shelby-Projekt" in der Region James Bay in Quebec, das an Windsome Resources und Patriot Battery Metals angrenzt. Das Hauptziel von Tearlach ist es, sich als führendes Lithiumexplorations- und -erschließungsunternehmen in Nordamerika zu positionieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website unter www.tearlach.ca.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS

Morgan Lekstrom

Geschäftsführender Direktor

TEARLACH RESOURCES LTD.

Suite 610 - 700 W. Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1G8

Tel: 604-688-5007

www.tearlach.ca

www.tearlach.ca/contact/





