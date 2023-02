Plattform-Aktien legen weiter zu

Starke Neukundenzahlen bei Netflix und der Beschäftigungsabbau bei den Big Techs treiben aktuell die Aktienkurse der Plattformen. Alphabet hat nun auch einen massiven Personalabbau verkündet, um die Kapazität an die Post-Corona-Realität anzupassen. Im Vorfeld der Quartalszahlen ist die Risikobereitschaft zurück.

Überlagert wurde die Entwicklung der Plattform-Aktien vom Zins-Thema. Die Aktien an der Wall Street erhielten Auftrieb, nachdem der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt auf der nächsten Sitzung im Februar befürwortete, was eine Verlangsamung gegenüber dem jüngsten Tempo bedeuten könnte. Zwar gibt es auch gegenteilige Ansichten unter den Notenbankern, aber der Markt möchte gerne Waller glauben. Nachdem die Tech-Aktien nun schon seit einigen Wochen wieder steigen, befürchten viele Investoren, den „Buy the Dip“ Zeitpunkt zu verpassen – und greifen zu. Besonders interessant ist aktuell Tesla: Seit dem Tiefpunkt am 3. Januar hat die Aktie wieder 35 Prozent zugelegt.

Quelle: Holger Schmidt

Entwicklung ausgewählter Plattform-Aktien in der vergangenen Woche:

Alphabet: + 9 Prozent

Nun baut auch Alphabet Personal ab: 12.000 Beschäftigte, also 6 Prozent der Belegschaft, müssen gehen. Auch Google hat den Corona-Boom überschätzt und muss nun einige Moonshots auf der Erde lassen. Neben der Moonshot Factory "X" werden auch Stellen in den Bereichen Gesundheit, Robotics und im Fuchsia-Team abgebaut, das an einem Betriebssystem für Home-Geräte arbeitet. 12.000 klingt erstmal wuchtig, entspricht aber ungefähr der Zahl der neuen Beschäftigten, die Google im vergangenen Jahr jedes Quartal neu an Bord genommen hat.

Microsoft: +1 Prozent

Der Softwareanbieter hat sich mit mehreren Milliarden Dollar an Open AI beteiligt, dem aktuell heißesten Eisen im Silicon Valley. Der Entwickler hinter ChatGPT könnte Microsoft an vielen Stellen helfen: Die Integration ins Office-Paket und die Suchmaschine ist schon bekannt. Spannender wird der Ansatz, ChatGPT zur Plattform zu machen, auf der Entwickler ihre Apps für Unternehmen aufsetzen können. Dieser Marktplatz könnte das nächste große Ding in der digitalen Ökonomie werden - und die Konkurrenten in Not bringen. Google hat den "Code Red" ausgerufen und sogar die Gründer Larry Page und Sergey Brin zurückgeholt. Es geht ans Eingemachte.

Shopify: + 13 Prozent

Die Aktien von Shopify schossen am Montag in die Höhe, nachdem die Deutsche Bank ihre Bewertung und ihr Kursziel für das E-Commerce-Softwareunternehmen angehoben hatte, da sich der Kundenzuwachs zuletzt wieder beschleunigt habe