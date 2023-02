Aus 2,4 % können in 10 Jahren spielend 5 % werden: Dividendenwachstum (und die passende Aktie dazu!)

Aus 2,4 % Dividendenrendite sollen 5 % werden? Mit Dividendenwachstum ist das selbstverständlich möglich. Wir müssen kein Mathe-Ass sein, sondern lediglich einen Zinsrechner bedienen können, um dem Geheimnis auf die Schliche zu kommen. Es bedarf eines Ausschüttungswachstums von 7,6 % pro Jahr.

Das ist die einfache Mathematik dahinter. Wobei 7,6 % Dividendenwachstum pro Jahr definitiv kein Selbstläufer sind. Ziemlich einfach erkennen wir, dass sich die Dividende je Aktie gemessen am initialen Einstiegskurs mehr als verdoppeln muss. Insofern ist das ganze Vorhaben doch etwas aufwendiger.

Jedoch verrate ich dir heute, wie 2,4 % Dividendenrendite zu 5 % oder noch mehr werden können. Es gibt ein einfaches Geheimnis hinter solchen Erfolgsstories. Aber auch einen spannenden Namen möchte ich mit dir teilen, wo ich eine solche Performance durchaus in den kommenden zehn Jahren für realistisch halte.

Aus 2,4 % werden 5 % Dividendenrendite: Das Geheimnis!

Das Geheimnis für eine solche Erfolgsgeschichte ist für mich das operative Wachstum hinter dem Dividendenwachstum. Es kann auch ein niedriges Ausschüttungsverhältnis und das Potenzial einer Verdopplung sein. Im Idealfall existiert jedoch ein moderates Ausschüttungsverhältnis und ein operatives Wachstum. Beides stellt für mich die Sicherheit einer Dividende auf ein gutes Fundament.

Es spricht zudem für unternehmensorientierte Qualität, wenn eine gute Dividendenaktie die eigene Ausschüttungssumme durch ein Ergebniswachstum konsequent steigern kann. Entweder man gewinnt weitere Marktanteile oder der Markt wächst immer noch. Oder es gibt Pricing-Power, auch das ist immer eine Möglichkeit, auf die wir setzen können. Wobei eben auch Zeit ein Faktor ist, mit dem bis zu 5 % Dividendenrendite mit Wachstum nicht selten ist.

Hilfreich ist außerdem eine klare Ausschüttungspolitik eines Unternehmens. Wenn ein Management eine wachsende Dividende je Aktie konsequent in Aussicht stellt und es operativ begründen kann, so deutet das auf eine Dividendenwachstumsaktie hin. Übrigens: Ein Preis von 2,4 % Dividendenrendite mag dann vergleichsweise teuer wirken, ist es aber aufgrund des Wachstumspotenzials nicht unbedingt.

Mensch und Maschine: Die Chance …?

Eine Dividendenaktie, die derzeit auf 2,4 % Dividendenrendite kommt, ist die von Mensch und Maschine. Zumindest gemessen an den aktuellen Aktienkursen. Das Management prognostiziert demnach weiteres Ergebniswachstum und hat auch für das jetzt aktuelle Jahr 2023 (für das Geschäftsjahr 2022) eine erneut höhere Dividende je Aktie in Aussicht gestellt. Möglich sind zwischen 1,35 und 1,40 Euro, so wie es auch unser Chefanalyst Florian König sieht.

Ich denke: Wenn das Dividendenwachstum bei Mensch und Maschine mittelfristig derart weitergehen kann, so ist das eine spannende Dividendenaktie. Vielleicht blicken wir in zehn Jahren zurück und sagen: Yep, es hätten bis zu 5 % Dividendenrendite werden können. Oder vielleicht sogar mehr?

Der Artikel Aus 2,4 % können in 10 Jahren spielend 5 % werden: Dividendenwachstum (und die passende Aktie dazu!) ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Mensch und Maschine.

