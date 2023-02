EQS-News: DEFENCE STELLT SEINEN ARM-IMPFSTOFF IM RAHMEN DER VORBEREITUNG SEINER KLINISCHEN PHASE I-STUDIE GEGEN SOLIDE TUMORE HER

EQS-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

DEFENCE STELLT SEINEN ARM-IMPFSTOFF IM RAHMEN DER VORBEREITUNG SEINER KLINISCHEN PHASE I-STUDIE GEGEN SOLIDE TUMORE HER



06.02.2023 / 12:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CSE: DTC Börse Frankfurt: DTC USOTC:DTCFF PRESSEMITTEILUNG DEFENCE STELLT SEINEN ARM-IMPFSTOFF IM RAHMEN DER VORBEREITUNG SEINER KLINISCHEN PHASE I-STUDIE GEGEN SOLIDE TUMORE HER Vancouver, British Columbia, Kanada, den 6. Februar 2023 – Defence Therapeutics Inc. ((„Defence“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, den Herstellungsbeginn für seinen ARM-Impfstoff zur Vorbereitung seiner klinischen Phase-I-Studie bei Patienten mit soliden Krebstumoren bekanntgeben zu können. Defence strebt stets danach, seine AccumTM-Technologie in vielen vertikalen Branchen einzusetzen. Defence hat nachgewiesen, dass AccumTM die Akkumulation biomedizinischer Wirkstoffe in Zielzellen verstärken kann und dass das AccumTM-Molekül so modifiziert und verbessert werden kann, dass es sich wie ein Arzneimittel zur Krebsbekämpfung verhält (AccuTOXTM). Die jüngste Entdeckung des Defence-Teams besteht darin, dass AccumTM eingesetzt werden kann, um mesenchymale Stromazellen, die von Natur aus immunsuppressiv sind, in antigenpräsentierende Zellen umzuprogrammieren, die starke Immunantworten gegen Krebs auslösen können, was zum ARM-Impfstoff führte. „Der heutige Tag stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für Defence dar, da die Herstellung seines ARM-Impfstoffs zur Vorbereitung seiner klinischen Phase I-Studie zur Behandlung solider Krebstumore aufgenommen wird. Dies stellt einen doppelten Erfolg dar: die Nutzung eines neuartigen Typs von Stammzellen, der noch nie bei der Entwicklung eines Krebsimpfstoff eingesetzt wurde, in Kombination mit einer neuen Funktion, die wir für unsere AccumTM-Plattformtechnologie entdeckt haben", so Hr. Plouffe, der CEO und Präsident von Defence Therapeutics. Der Fahrplan zu Phase I In Zusammenarbeit mit Allucent bereitet Defence derzeit seinen Antrag bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada zur Einleitung seiner klinischen Phase I-Studie im Jahr 2023 vor. Unterdessen werden die abschließenden präklinischen Studien unter der Leitung von Dr. Rafei, dem Vice-President für Forschung und Entwicklung von Defence, durchgeführt, um das besten Dosierungsschema (Zelldosis, Zeitplan der Verabreichung und Verabreichungsweg) zu ermitteln. Gleichzeitig werden menschliche Zellen entsprechend den Standards der guten Herstellungspraxis (GMP) in einer nach den Grundsätzen der guten Laborpraxis (GLP) arbeitenden Zellverarbeitungseinrichtung am Cell Processing Center des Lady Davis Institute in Montreal (Kanada) expandiert, um die von Health Canada vor der Genehmigung der klinischen Phase I-Studie vorgeschriebenen Testläufe durchzuführen. Diese Studien bestehen aus der Bewertung des Expansionspotenzials der Zellen sowie der benötigten Zeit für die Generierung ausreichender Zelldosen, um alle teilnehmenden Patienten behandeln zu können. Verschiedene Studien zur Qualitätskontrolle in Zusammenhang mit der Antigen-Bestimmung, -Prozessierung und -Präsentation werden überprüft, um die Reproduzierbarkeit der verschiedenen ARM-Impfstoffchargen, die von verschiedenen, nicht verwandten gesunden Spendern gewonnen werden, sicherzustellen. Sobald die Master- und Arbeitszellbanken über diese Testläufe eingerichtet wurden, werden die von Patienten erhaltenen Krebszelllysate entsprechend für eine Verstärkung des ARM-Impfstoffs vorbereitet, charakterisiert und gelagert. „Ich habe mesenchymale Stromazellen immer aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, der sich von der hergebrachten Nutzung dieser Zellen unterscheidet. Diese Studie wird nicht nur Krebspatienten neue Hoffnung schenken, sondern könnte auch eine Lösung für ein jahrzehntealtes Problem in Zusammenhang mit der Entwicklung von Impfstoffen gegen Krebszellen bieten“, fügt Dr. Rafei, der Vice-President für Forschung und Entwicklung von Defence Therapeutics, hinzu. Der Abschluss der Testläufe mit allen erforderlichen Schritten der Qualitätskontrolle wird bis Mitte des Frühjahrs erwartet. Defence wird dann mit Health Canada zusammenkommen, um die Genehmigung für seine klinische Phase I-Studie einzuholen, mit der noch 2023 begonnen werden soll. Nach Abschluss der klinischen Phase I-Studie könnte dieser universelle ARM-Standard-Impfstoff angepasst werden, um bei Patienten mit unterschiedlichen Krebsarten eingesetzt zu werden. Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM™-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen’ eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen – jedoch nicht immer – durch Begriffe wie „erwartet”, „plant”, „antizipiert”, „glaubt”, „beabsichtigt”, „schätzt”, „prognostiziert”, „möglich“ und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten „werden”, „würden”, „könnten” oder „sollten”, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten. Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

06.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com