Sie gehört zu den bekanntesten Performance Coaches der Wall Street. Welche Fragen darf ich stellen?

„Control your Actions, not your Emotions”, sagt Denise Shull, die selbst Trader an der Chicago Board Options Exchange war, und an der Chicago Mercantile Exchange später Futures handelte. Bereits während ihres Studiums hat sich die in Salt Lake City lebende Autorin von Money Mind Games auf Neuropsychoanalyse, Trading, Investieren und den Umgang mit Risiken spezialisiert. Ihre 2003 gegründete ReThink Group berät Hedgefonds, Pensionskassen und Asset Manager in psychologischen Fragen der Geldanlage. Ich treffe Denise Anfang März für ein Interview in Utah. Welche Fragen interessieren Euch? Was sind die für Euch bei der Geldanlage größten, psychologischen Herausforderungen? Bitte postet hier Eure Fragen! Mehr zur Person: https://therethinkgroup.net

