Hype um ChatGPT und Bard - KI-Aktien begehrt | Börse Stuttgart | Google | Microsoft

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: #Google gegen #Microsoft - oder Bard gegen Chat-GPT. Der Kampf um die Suchmaschinen ist eröffnet und beschäftigt auch die Anleger, bei denen KI-Aktien hoch im Kurs stehen. Aktuelle Einschätzungen zum KI-Hype von Roland Hirschmüller, Baader Bank, der zudem die Aktienrally der letzten Wochen einordnet und verrät, warum Fed auch in diesem Jahr den Ton an den Märkten vorgibt.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:35 ► KI-Aktien immer beliebter

02:20 ► Das kaufen die Privatanleger

03:33 ► Rückblick und Ausblick

05:17 ► Inflation - Don't fight the Fed

07:45 ► Fazit und Abmoderation



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/