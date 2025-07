GNW-News: Nürburgring entscheidet sich für vivenu: Neue Partnerschaft treibt Ticketing-Innovation voran

^DÜSSELDORF, Deutschland und NÜRBURG, Deutschland, July 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE)

-- Der Nürburgring, Deutschlands größte Sportstätte und eine der legendärsten Rennstrecken weltweit, hat vivenu als neuen Ticketing-Partner ausgewählt. Ziel der Zusammenarbeit: Effizienz steigern, digitale Prozesse ausbauen und Besuchererlebnisse für über zwei Millionen Gäste pro Jahr verbessern. Mit der Einführung von vivenu modernisiert der Nürburgring sein gesamtes Ticketing-System - und stellt damit die Weichen für übergeordnete strategische Ziele: * Umsatzsteigerung durch intelligentes Up- und Cross-Selling * Datenkonsolidierung für bessere Entscheidungsgrundlagen * Automatisierung operativer Abläufe zur Kostenreduktion * Konsistentes Markenerlebnis über alle Touchpoints hinweg. ?Mit vivenu haben wir einen Partner gefunden, der unsere Ambitionen strategisch wie technologisch versteht. Die Plattform bietet uns maximale Flexibilität, individuelle Betreuung und tiefes Verständnis für unsere Anforderungen - genau das brauchen wir für die Weiterentwicklung des Nürburgrings." - Ingo Böder, Geschäftsführer Nürburgring vivenu lässt sich nahtlos in bestehende Systeme wie Commerce, CRM und Identity- Lösungen integrieren und ermöglicht individuelle Ticketing-Erlebnisse für sämtliche Eventformate - vom legendären 24-Stunden-Rennen mit über 280.000 Zuschauern bis hin zu Business-Events, Festivals und Konferenzen. Nürburgring auf einen Blick: * Über 2 Millionen Besucher jährlich * Mehr als 80 Events pro Jahr * Ikone des internationalen Motorsports ?Was den Nürburgring auszeichnet, ist seine Vielseitigkeit gepaart mit kompromissloser Qualität. Genau das spiegelt unsere Partnerschaft wider: Wir liefern nicht nur Technologie, sondern schaffen die Grundlage für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg." - Simon Weber, Co-Founder vivenu Die Entscheidung für vivenu unterstreicht, was modernes Ticketing heute ausmacht: Flexibilität, technologische Exzellenz und operative Effizienz - als Basis für nachhaltiges Wachstum. Über den Nürburgring Seit fast 100 Jahren ist der Nürburgring ein weltbekannter Motorsport- und Veranstaltungsort. Heute ist er eine multifunktionale Plattform mit vielfältigem Eventportfolio und jährlich über zwei Millionen Besucher:innen aus aller Welt. Über vivenu vivenu ist die führende Ticketing-Technologieplattform für Veranstalter weltweit. Mit einem flexiblen, skalierbaren und vollständig anpassbaren System unterstützt vivenu mehr als 750 Veranstalter in über 40 Ländern - darunter die Grammy Awards, Stanford Athletics, HYROX und die Special Olympics. Mehr erfahren unter vivenu.com (https://vivenu.com) oder per E-Mail an media@vivenu.com. °