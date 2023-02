EQS-News: Tearlach verpflichtet Bohrauftragnehmer für sein Bohrprogramm der Phase 1 beim Gabriel-Lithiumprojekt in Nevada

EQS-News: Tearlach Resources / Schlagwort(e): Sonstiges

Tearlach verpflichtet Bohrauftragnehmer für sein Bohrprogramm der Phase 1 beim Gabriel-Lithiumprojekt in Nevada



Tearlach verpflichtet Bohrauftragnehmer für sein Bohrprogramm der Phase 1 beim Gabriel-Lithiumprojekt in Nevada VANCOUVER, British Columbia – 9. Februar 2023. Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) („Tearlach“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass es TonaTec Exploration LLC aus Elko Nevada mit der Durchführung des Kernbohrprogramms der Phase 1 beauftragt hat, das in diesem Monat beim als Joint Venture betriebenen Gabriel-Projekt des Unternehmens, dem früheren Tonopah North-Lithiumprojekt von Blackrock Silver (TSXV: BRC), in Nevada eingeleitet wird. Highlights des Programms : Geplantes Bohrprogramm der Phase 1 eines 3000 Meter umfassenden Kernbohrprogramms.

Neubohrung verschiedener früherer Bohrlöcher durch Kernbohrung, um gleichzeitige metallurgische Tests durchzuführen und Erkenntnisse über die geologischen Beschränkungen zu gewinnen.

ein 19 Löcher umfassendes Programm mit einer maximalen Tiefe von bis zu 200 Metern.

Genehmigungen beim BLM (Bureau of Land Management, Landverwaltungsamt) sind beantragt und die Mobilisierung der Bohrgeräte wird für Februar erwartet. TonaTec ist in der Fachwelt als ein führendes Bohrunternehmen mit Erfahrung in der Tonopah-Gegend anerkannt. Eine partnerschaftliche Beziehung mit Blackrock Silver hat Betreiber- und Auftragnehmer-Synergien für beide Unternehmen erzeugt, die von der Geschäftsführung als ein einzigartiger Vorteil angesehen werden. Der CEO Morgan Lekstrom gab dazu folgenden Kommentar ab: „Die Tatsache, dass von der Unterzeichnung der anfänglichen Joint Venture-Vereinbarung und der Verpflichtung eines erstklassigen Teams an Geologen mit umfassender Erfahrung mit aus Lehmböden gewonnenem Lithium bis hin zum Genehmigungsverfahren und dem voraussichtlichen Bohrbeginn gerade einmal zwei Monate verstrichen sind, zeigt, mit welchem Einsatz sich das gesamte Team darum bemüht, das Gabriel-Projekt voranzutreiben. Wir beabsichtigen, auf der ursprünglichen Entdeckung in einem Areal aufzubauen, das sich mit American Lithium und American Battery Metals Corp, bei denen es sich um Unternehmen mit erheblichem Börsenwert und unsere Nachbarn handelt, zu einem führenden Lithiumgebiet entwickelt. Beide Unternehmen konnten eine beträchtliche Steigerung des Shareholder-Value verzeichnen und wir sind davon überzeugt, dass wir durch unsere beschleunigten Programme, unser geologisches Team sowie unseren einzigartigen technischen Ansatz eine Führungsrolle in diesem Gebiet einnehmen können.“ Über Tearlach Tearlach ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach hält eine Beteiligung am Final Frontier-Projekt, das die Schürfrechtblöcke Pakwan, Pakwan Extension und Margot Lake umfasst, die sich in unmittelbarer Nähe zu den Flaggschiff-Claims und den Lagerstätten Spark und PAK befinden. Tearlach hält außerdem Beteiligungen an den Liegenschaften Wesley, Harth und Ferland, die alle im Lithiumzentrum im Nordwesten von Ontario (Kanada) gelegen sind. Die Wesley-Liegenschaft grenzt an das Root Lake-Projekt von Green Energy Metals, wo derzeit ein 24.000 m umfassendes Bohrprogramm durchgeführt wird. Auf dem Lithiumprojekt Harth, das 8 km westlich des Wesley-Lithiumprojekts liegt, wurden Pegmatit-Gesteinsgänge entdeckt. Durch Schürfungen und Kartierungen konnten außerdem Pegmatit-Gesteinsgänge auf dem Lithium-Grundstück Ferland 10 km östlich des Seymour Lake-Projekts von Green Technology Metals bestätigt werden. Tearlach hält Beteiligungen an den Liegenschaften Flizar, Muscovite Ridge und Rose North im James Bay-Gebiet in der Provinz Quebec und jede dieser Liegenschaften weist Pegmatite auf. Tearlach beabsichtigt, diese Vorkommen zu erkunden und durch Akquisition ein Portfolio von Projekten in Nordamerika aufzubauen. Hauptziel von Tearlach ist es, sich in Nordamerika als führendes Unternehmen im Bereich Lithiumexploration und -erschließung zu positionieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf seiner Website unter www.tearlach.ca. IM NAMEN DES VORSTANDS, TEARLACH RESOURCES LIMITED Morgan Lekstrom Chief Executive Officer und Direktor Suite 610 - 700 W. Pender Street

Vancouver, BC, Kanada V6C 1G8

Tel.: 604-688-5007 www.tearlach.ca https://tearlach.ca/contact/ Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen und Informationen, die keine historischen Tatsachen darstellen, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe gekennzeichnet wie: „erwartet“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „potenziell“ „möglich“ und ähnliche Ausdrücke oder Erklärungen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht „werden“, „(werden) können“ oder „(werden) sollten“. Zukunftsgerichtete Aussagen und Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten Erklärungen über das geplante Bohrprogramm und dessen Zeitplan, die Annahme, dass die Beziehung des Unternehmens mit Blackrock Silver zu Synergien führen und einen einzigartigen Vorteil bieten wird, die Absicht, auf früheren Entdeckungen von Blackrock Silver aufzubauen, und die Überzeugung, dass das Unternehmen eine Führungsrolle im Tonopah-Gebiet spielen wird. Die Exploration von Mineralien ist hochspekulativ und wird durch verschiedene signifikante Risiken gekennzeichnet, die selbst durch eine Kombination von sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Know-how nicht eliminiert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung werden gemäß dem aktuellen Stand zum Datum der Veröffentlichung vorgenommen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung dieser Pressemitteilung verwendeten Aussagen und Faktoren auf angemessenen Annahmen beruhen, sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder auf andere Weise zu ändern, sei es als Ergebnis von neuen Informationen oder künftigen Ereignissen oder aufgrund anderer Faktoren. Die kanadischen Veröffentlichungen des Unternehmens können unter www.sedar.com eingesehen werden und den Lesern wird nahegelegt, diese Informationen zu prüfen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

