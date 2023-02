EQS-News: ALBIS Leasing AG erreicht oberes Ende der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 mit einer guten Entwicklung im Neugeschäft

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

ALBIS Leasing AG erreicht oberes Ende der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 mit einer guten Entwicklung im Neugeschäft



Vorläufiges Ergebnis nach HGB mit € 0,4 Mio. am oberen Prognoserand 1

Neugeschäft mit € 100 Mio. im Plan

Risikolage weiterhin zufriedenstellend

ALBIS treibt nachhaltige Transformation mit „Zukunftsoffensive 2023+“ weiter voran Hamburg, den 10. Februar 2023. Die ALBIS Leasing AG, (WKN: 656940, ISIN: DE0006569403), Hamburg, blickt auf eine gute Neugeschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr und knüpft an das Niveau des Vorjahres an. Sascha Lerchl, Sprecher des Vorstands: „Das Neugeschäftsvolumen von € 100 Mio. verbunden mit dem vorläufigen HGB-Ergebnis am oberen Prognoserand reflektiert die Stabilität des Geschäftsmodells der ALBIS – so wurde das Neugeschäftsvolumen des Vorjahres, das durch ein größeres Einmalgeschäft geprägt war, wieder erreicht. Besonders erfreulich ist, dass wir auf unserem strategischen Pfad zur Stärkung und zum Ausbau unseres Händlergeschäfts erfolgreich waren.“ Das Geschäft mit Händlern und Herstellern ist auch 2022 deutlich gewachsen.

Auf Quartalssicht liegt das Neugeschäft bei € 20,5 Mio. Das Handelssegment verzeichnete mit 10 Prozent wiederholt ein erfreuliches Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal und setzt den Trend der Vorquartale fort. Aus dem gesamten Neugeschäft wurden insgesamt 19.782 Verträge (Vorjahr 16.333) abgeschlossen. Dies entspricht einem kräftigen Anstieg von rund 20 Prozent. Gleichzeitig konnte die Marge über alle Segmente im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 12 Prozent ausgebaut werden. Das gute Neugeschäft ist die Basis für ein Ergebnis nach HGB i. H. v. € 0,4 Mio.1, das damit am oberen Rand der Prognose liegt. Auf der Aufwandsseite wirkte sich ein gutes Kosten- und Ressourcenmanagement, beispielsweise mit unter Plan liegenden Personal- und Projektaufwänden, aus. Die ALBIS Leasing Gruppe beschäftigte zum 31.12.2022 108 aktive Mitarbeiter (Vorjahr 123). Angesichts des von Inflation, Energiekrise und Rezessionssorgen geprägten Umfelds beobachtet ALBIS die Entwicklung ihres Portfolios fortlaufend und intensiv; die Risikolage ist anhaltend zufriedenstellend. Die gute Geschäftsentwicklung spiegelt bereits Erfolge des ersten Jahres der „Zukunftsoffensive 2023+“ wider. „So haben wir unsere Strukturen und Prozesse merklich vereinfacht; darüber hinaus konnten wir durch erste Automatisierungen operativer Prozesse unsere Effizienz in einzelnen Geschäftsfeldern bereits steigern.“ so Andreas Arndt, Vorstand. Das Jahr 2023 startet mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen etwas zuversichtlicher: So hat sich die aktuelle konjunkturelle Lage aufgehellt – insbesondere getrieben durch eine positivere Situation an den Energiemärkten angesichts der Energiepreisbremsen der Bundesregierung. Damit sind auch Befürchtungen einer Rezession in Deutschland zurückgegangen. Diese Entwicklung ist ebenso in der Leasingbranche sichtbar; der ifo Geschäftsklima-Index der Leasing-Wirtschaft ist im Januar 2023 weiter gestiegen. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2023 ist – gegeben notwendiger Investitionen der Unternehmen – verhalten optimistisch. In diesem Umfeld ist ALBIS mit ihrem stabilen Geschäftsmodell gut aufgestellt und wird die Chancen des Leasings aus der Transformation der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Digitalisierung nutzen. 1Vorläufiges, untestiertes Ergebnis nach HGB für das Geschäftsjahr 2022 Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ALBIS Leasing AG Anke Thielemann Ifflandstraße 4 22087 Hamburg T +49 (0) 40 808100 401 M +49 (0) 173 8581291 anke.thielemann@albis-leasing.de

