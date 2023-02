Direkt zum Video auf YouTube

So schnell ist Börse... Nun kommen die Indizes doch deutlich unter Druck. Powells Interview wurde in einer ersten Reaktion sehr positiv aufgenommen, dann aber drehten die Kurse und seither bekommen die Bullen keinen Fuß mehr in die Tür.

Derweil verkündet Pepsi die 51. Dividendenerhöhung in Folge, PayPal übertrifft die Erwartungen der Analysten und die Adidas-Aktie geht auf Tauchstation, nachdem klar wird, was der Ausstieg aus der Yeezy-Kollektion tatsächlich kostet.