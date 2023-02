1 Megatrend, den man sich laut BlackRock gerade jetzt genauer ansehen sollte

Vermeintliche Megatrends lauern an jeder Ecke. In vielen Fällen folgt nach dem Hype an der Börse die Ernüchterung. Das war bei Aktien aus den Bereichen 3D-Druck, Cannabis, Wasserstoff und zuletzt auch beim Metaverse so. Doch beim Metaverse ist der Co-Portfolio-Manager des BlackRock Technology Opportunities Fund nun nach dem Absturz vieler Aktien sehr positiv gestimmt. Wir schauen auf seine Argumente und einige interessante Investitionsmöglichkeiten.

Jetzt in die Zukunft investieren?!

Der Portfolio Manager vergleicht das Metaverse heute mit dem Internet Anfang der 1990er- oder den Smartphones der frühen 2000er-Jahre. Die virtuellen Welten würden das tägliche Leben der Menschen verändern – nur wie genau, das stehe noch in den Sternen.

Er sieht drei Punkte, die dafürsprechen, dass das Metaverse gerade heute an einem Wendepunkt steht:

Verbesserte Hardware und Rechenkapazitäten machen realistische virtuelle Welten heute erstmals möglich. Die Coronapandemie hat dazu geführt, dass viele Menschen offener dafür sind, digital zu arbeiten, einzukaufen und sozial zu interagieren. Kryptowährungen ermöglichen nahtlose globale Transaktionen im Metaverse.

Meine Einschätzung

Der Vergleich mit dem Internet scheint mir etwas hochgegriffen. Dennoch ist das Metaverse auch in meinen Augen kein Hype, über den man in einigen Jahren nur müde lächeln wird. Der springende Punkt scheint mir die Definition des Begriffs zu sein. Für mich ist das Metaverse einfach nur ein digitaler Raum, in dem Menschen virtuell miteinander interagieren. So gesehen habe ich mich vor knapp 20 Jahren als Jugendlicher schon im Metaverse bewegt – indem ich World of Warcraft gespielt habe.

Seitdem ist viel passiert. Während es damals Zukunftsmusik war, Möbelstücke mit seinem Handy virtuell in seinem Wohnzimmer zu platzieren, mit einer VR-Brille in andere Welten abzutauchen und dort zu interagieren oder einfach per Videosprechstunde mit einem Arzt zu sprechen, ist all dies heute ganz normal.

Interessante Investitionsmöglichkeiten

Schon heute gibt es also unzählige Unternehmen, die mit dem Metaverse Geld verdienen. Da wäre zum Beispiel Roblox (WKN: A2QHVS). Knapp 60 Mio. täglich aktive Nutzer tauchen auf der Plattform in virtuelle Welten ab. Viele dieser Welten werden mit Tools von Unity Software (WKN: A2QCFX) entwickelt. Die Software ist marktführend bei der Entwicklung von 3D-Inhalten für Videospiele, wird aber auch in Architektur und Industrie zunehmend genutzt.

Doch auch viele große Technologieunternehmen profitieren, wenn das Metaverse an Fahrt aufnimmt. NVIDIA (WKN: 918422) sorgt mit seinen Hochleistungschips für die notwendige Infrastruktur. Meta (WKN: A1JWVX) ist mit seinen VR-Headsets schon heute klarer Marktführer und investiert Milliarden in die weitere Entwicklung des Metaverse. Auch Siemens (WKN: 723610) scheint mir mit seiner digitalen Fabrik gut aufgestellt zu sein. Der Konzern arbeitet gemeinsam mit NVIDIA an einem industriellen Metaverse.

Die Möglichkeiten, um als Anleger am Wachstum des Metaverse zu profitieren, sind also vielfältig. Ich bin bei einigen der genannten Unternehmen gerne dabei, stelle mich jedoch darauf ein, dass sich der Megatrend Metaverse eher über Jahrzehnte als über wenige Quartale ausspielen wird.

Der Artikel 1 Megatrend, den man sich laut BlackRock gerade jetzt genauer ansehen sollte ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von BlackRock, Meta, NVIDIA und Unity Software. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Meta Platforms, NVIDIA, Roblox und Unity Software.

