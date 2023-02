EQS-News: LION E-Mobility AG: Aufträge im Wert von 45 Mio. EUR bescheren der LION Group einen sehr erfolgreichen Start ins neue Jahr

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Zwischenbericht

LION E-Mobility AG: Aufträge im Wert von 45 Mio. EUR bescheren der LION Group einen sehr erfolgreichen Start ins neue Jahr



14.02.2023 / 14:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aufträge im Wert von 45 Mio. EUR bescheren der LION Group einen sehr erfolgreichen Start ins neue Jahr Baar (Schweiz), 14. Februar 2023 - Die LION Smart Production GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG für die Produktion von elektrischen Energiespeichersystemen und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik, gibt bereits im Februar bekannt, dass sie allein für das laufende Geschäftsjahr 2023 Aufträge für Batteriepacks im Wert von 45 Millionen Euro erhalten hat. Einige dieser Aufträge haben eine Laufzeit von mehreren Jahren. Sowohl Mobilitäts- als auch Industriekunden für stationäre Speicher haben Batteriepacks bestellt. Unter diesen Aufträgen befinden sich Nachfragen von Unternehmen wie Motive Power, Fenecon und Vicinity Motors. Damit konnte LION schon mehr als die Hälfte des geplanten Umsatzes für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 70-80 Mio. Euro verbuchen, den das Unternehmen Ende vergangenen Jahres in seiner Prognose angekündigt hatte. LION verhandelt derzeit über weitere potenzielle Aufträge für dieses Jahr. Das Unternehmen wird darüber berichten, sobald die Verträge unterzeichnet sind. LION gibt gleichzeitig die Ernennung eines neuen globalen Vertriebsleiters bekannt. „Diese Auftragseingänge sind ein großartiger Start in das Geschäftsjahr. Sie beweisen schon jetzt, dass unsere Strategie, in die Produktion von Batteriepacks einzusteigen, die richtige Entscheidung war“, kommentiert der Geschäftsführer von LION Smart Production GmbH, Winfried Buss. „Zudem befinden wir uns bereits in der Endphase der Vorbereitungen für den Start unserer eigenen Produktion in Hildburghausen in Südthüringen. LION Chairman, Alessio Basteri, besuchte das Werk am 7. Februar dieses Jahres und zeigte sich „sehr beeindruckt von den bisherigen Fortschritten”. Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc., der LION Smart North America Inc. und der LION Smart Production GmbH. www.lionemobility.com Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG

LION Smart Production GmbH Winfried Buss

Geschäftsführer LION E-Mobility Investor Relations Frank Schönrock

Phone: +49 (0) 1737025315

E-Mail: frank.schoenrock@lionemobility.com | ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com Arne Siegner

Phone: +41 (0) 41 500 54 11

E-Mail: ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com Disclaimer:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

14.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com