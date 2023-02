MTU passt den Ausblick an und erhöht die Dividende

Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0) will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 3,20 Euro je Aktie ausbezahlen. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 226,00 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite damit 1,42 Prozent.

Im Vorjahr erhielten die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 2,10 Euro je Aktie. Die nächste Hauptversammlung findet am 11. Mai 2023 statt. Der DAX-Konzern legte am Dienstag die vorläufigen Geschäftszahlen 2022 vor.

Im Geschäftsjahr 2022 stieg der Umsatz um 27 Prozent auf 5,3 Mrd. Euro (2021: 4,2 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis legte um 40 Prozent auf 655 Mio. Euro, wie am Dienstag weiter mitgeteilt wurde. Die bereinigte Ergebnismarge stieg von 11,2 Prozent im Jahr 2021 auf 12,3 Prozent im Jahr 2022. Der Gewinn nach Steuern nahm 2022 um 39 Prozent auf 476 Mio. Euro zu (2021: 342 Mio. Euro).

„Vor dem Hintergrund der derzeitigen Marktaussichten, der Situation auf der Zulieferseite und der Wechselkursentwicklung passen wir die Umsatz- und Ergebnisziele für 2023, die wir auf unserem Kapitalmarkttag im November ausgegeben haben, heute an“, so MTU-Chef Lars Wagner.

Für das Jahr 2023 geht MTU von einem Umsatz zwischen 6,1 und 6,3 Mrd. Euro aus. Im November 2022 war sie von 6,4 Mrd. Euro bis 6,6 Mrd. Euro Umsatz ausgegangen. Die Anpassung beruht dabei im Wesentlichen auf einer angepassten US-Dollar-Wechselkursannahme. MTU erwartet im Geschäftsjahr 2023 jetzt eine stabile bereinigte EBIT-Marge. Bisher hatte sie einen Anstieg des bereinigten EBIT im niedrigen Zwanziger-Prozentbereich als Zielgröße ausgegeben.

Der mittelfristige Ausblick lautet 8 Mrd. Euro Umsatz und 1 Mrd. Euro Ergebnis im Jahr 2025. Die MTU Aero Engines AG ist mit rund 11.273 Mitarbeiter:innen Deutschlands führender Triebwerkshersteller.

Redaktion MyDividends.de