HERMES - Bullen lassen sich Zeit

Hermes International S.C.A. - WKN: 886670 - ISIN: FR0000052292 - Kurs: 1.695,000 € (Paris)

Die Aktie von Hermes International befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im November 2021 markierte sie ein Allzeithoch bei 1.678,00 EUR. Dort setzte eine größere Korrektur ein. Im Juni 2022 setzte der Wert fast auf de, log. 50 % Retracement der Rally ab März 2020 bei 930,51 EUR auf.

Seitdem bestimmen die Bullen wieder das Geschehen. Die Aktie brach am 23. Januar auf ein neues Allzeithoch aus. Inzwischen liegt dieses Hoch bei 1.778,00 EUR. Allerdings konsolidiert der Wert seitdem. Dabei hält er sich bisher zum Großteil über dem alten Rekordhoch auf. Ein erster Rallyversuch dringt aber nicht durch. In dieser Woche steht die Aktie leicht unter Druck.

Mittelfristige Kaufwelle möglich

Kurzfristig befindet sich die Hermes-Aktie in einer Konsolidierung. Im Idealfall hält sich die Aktie dabei über 1.686,00 EUR auf. Ein Rückfall in Richtung 1.582,00 EUR wäre aber auch kein Drama. Nach Abschluss der Konsolidierung könnte die Aktie in Richtung 2.100 EUR klettern.

Sollte die Aktie aber stabil unter 1.582,00 EUR abfallen, wäre der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch ein Fehlausbruch. In diesem Fall könnte es zu einem Test des Aufwärtstrends seit März 2020 kommen, was Kursverluste in Richtung 1.270-1.250 USD bedeuten würde.

Fazit: Mittelfristig macht das Chartbild der Hermes-Aktie einen bullischen Eindruck. Kurzfristig fehlt aber ein Impuls für eine weitere Rally.

Hermes International S.C.A.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)