IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater Handelsbilanz und Produktionsaktualisierung für das Jahr zum 31. Dezember 2022

Johannesburg, 21. Februar 2023: Gemäß Absatz 3.4(b)(i) der Börsenzulassungsvorschriften der JSE Limited (JSE) ist ein an der JSE notiertes Unternehmen verpflichtet, eine Handelsbilanz zu veröffentlichen, sobald es sich davon überzeugt hat, dass ein angemessener Grad an Sicherheit besteht, dass die Finanzergebnisse für den nächsten Berichtszeitraum um mindestens 20 % von den Finanzergebnissen für den vorangegangenen entsprechenden Zeitraum abweichen werden.

Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) teilt den Stakeholdern mit, dass sie für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (2022 oder der Zeitraum) einen Gewinn je Aktie (EPS) zwischen 618 SA-Cents (38 US-Cents) und 683 SA-Cents (42 US-Cents) erwartet, verglichen mit einem EPS von 1,140 SA-Cents (77 US-Cents) für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr (2021) und ein Headline-Gewinn pro Aktie (HEPS) zwischen 619 SA-Cents (38 US-Cents) und 684 SA-Cents (42 US-Cents) gegenüber einem HEPS von 1.272 SA-Cents (86 US-Cents) für 2021. Im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr bedeutet dies einen Rückgang des EPS um 40 % bis 46 % im Vergleich zum Vorjahr und einen Rückgang des HEPS um 46 % bis 51 %.

Der Rückgang der EPS und HEPS für 2022 im Vergleich zu 2021 ist in erster Linie auf Folgendes zurückzuführen:

- Der dreimonatige Arbeitskampf stand im Zusammenhang mit den Lohnverhandlungen im südafrikanischen Goldsektor und einem schweren Unwetter in Montana, das zu einer siebenwöchigen Stilllegung des Stillwater-Betriebs führte. Diese Ereignisse führten zu einem erheblichen Produktionsrückgang und einem damit einhergehenden Anstieg der Stückkosten

- ein schwierigeres makroökonomisches und geopolitisches Umfeld als 2021, was zu einem um 9% niedrigeren durchschnittlichen 4E-Rand-PGM-Korbpreis für 2022 und einem um 11% niedrigeren durchschnittlichen 2E-US-Dollar-PGM-Korbpreis führt

- Diese negativen Auswirkungen auf die Einnahmen wurden teilweise ausgeglichen durch:

o einmalige Wertminderungen, die für 2021 bei den verwalteten SA-Goldbetrieben erfasst wurden (keine Auswirkung auf HEPS)

o eine Verringerung der Verluste aus Finanzinstrumenten

o ein Rückgang der Lizenzgebühren und Bergbau- und Einkommenssteuern

Die Umrechnung der Rand-Beträge in US-Dollar basiert auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von R16,37/US$ für 2022 und R14,79/US$ für 2021. Dies dient nur als ergänzende Information.

Die Finanzinformationen, auf die sich diese Handelsbilanz stützt, wurden von den Wirtschaftsprüfern von Sibanye-Stillwater noch nicht geprüft oder berichtet.

Aktualisierung der Produktion für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022

Die Produktion der SA PGM Betriebe für 2022 (einschließlich der zurechenbaren Unzen von Mimosa und dem Kauf von Konzentrat (PoC) durch Dritte in Höhe von 63.344 4Eoz) von 1.730.808 4Eoz lag geringfügig unter dem unteren Ende der Jahresprognose für 2022, war aber eine solide Leistung, wenn man die anhaltenden Auswirkungen der Lastbeschränkungen sowie die zuvor hervorgehobenen Faktoren, einschließlich des Diebstahls von Kupferkabeln und proaktiver sicherheitsbezogener Stillstände, berücksichtigt. Erfreulicherweise wurde das gelagerte Erz mit etwa 33.000 Unzen, das sich bis zum Ende des dritten Quartals 2022 aufgrund der verstärkten Lastbeschränkungen, die sich auf die Konzentratorenkapazitäten in den SA PGM-Betrieben auswirkten, angesammelt hatte, größtenteils während der Feiertage zum Jahresende im Dezember 2022 verarbeitet.

Der Goldbetrieb in SA (ohne DRDGOLD) wurde im ersten Halbjahr 2022 aufgrund von Arbeitskampfmaßnahmen für drei Monate unterbrochen, was zusammen mit einem anschließenden allmählichen Hochfahren der Produktion im zweiten Halbjahr 2022 zu einem Rückgang der Produktion für 2022 um 50 % auf 13.736 kg (441.623 Unzen) führte. Die Produktion von 10.608 kg (341.055 Unzen) für das zweite Halbjahr 2022 wurde im Vergleich zur Produktion von 3.128 kg (100.568 Unzen) für das erste Halbjahr 2022 deutlich verbessert, was den erfolgreichen Produktionsanstieg nach dem Arbeitskampf widerspiegelt. Im November 2022 wurden normalere Produktionsraten erreicht, die bis heute im 1. Quartal 2023 beibehalten wurden. Ohne weitere Störungen, die nicht erwartet werden, dürfte die Produktion im Jahr 2023 deutlich höher ausfallen als im Jahr 2022, mit entsprechend niedrigeren Stückkosten.

Das Hochfahren der Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe nach dem regionalen Überschwemmungsereignis Anfang Juni 2022 kam gut voran, und die Produktionsraten normalisierten sich im vierten Quartal 2022. Die abgebaute 2E-PGM-Produktion für 2022 lag mit 421.133 2Eoz um 5 % unter dem unteren Ende der Jahresprognose, was die vollen Auswirkungen des Überschwemmungsereignisses sowie anhaltende betriebliche Einschränkungen widerspiegelt, die zur Neupositionierung der US-PGM-Betriebe beitrugen, die dem Markt im August 2022 vorgestellt wurde (https://thevault.exchange/?get_group_doc=245/1660215386-ssw-market-presentation-USPGM-revised-plan-11aug2022.pdf). Die Umsetzung des Neupositionierungsplans ist im Gange, wobei die Produktion bis 2027 voraussichtlich auf 700.000+ 2Eoz ansteigen wird, sobald die Flexibilität im gesamten Komplex wiederhergestellt und die neue zementierte Versatzanlage in Stillwater East fertiggestellt ist.

Das PGM-Recyclinggeschäft in den USA lieferte 598.774 3Eoz für 2022, 21% weniger als 2021, und liegt damit leicht über dem globalen Durchschnittsrückgang beim Autokatalysator-Recycling, der auf niedrige Lagerbestände und Beschränkungen in der Lieferkette zurückzuführen ist.

In der Region Europa produzierte die Raffinerie Sandouville seit dem Zeitpunkt der Übernahme am 4. Februar 2022 6.842 Tonnen Nickel (2.003 Tonnen Nickelsalze und 4.839 Tonnen Nickelmetall).

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte: "Wir haben das Jahr 2022 genutzt, um die Lohnverhandlungen sowohl in unseren SA-Gold- als auch in unseren PGM-Betrieben sorgfältig zu führen und die Montana-Betriebe für den aktuellen Fachkräftemangel und das sich verändernde makroökonomische Umfeld neu zu positionieren. Das Unternehmen ist nun gut positioniert, um durch die Normalisierung der Produktionsraten in den SA-Gold- und US-PGM-Betrieben und die damit einhergehende Verbesserung der Stückkosten eine bessere Leistung für 2023 zu erzielen."

Ergebnis-Webcast und Telefonkonferenz

Sibanye-Stillwater wird seine vollständigen Betriebs- und Finanzergebnisse für die sechs Monate und das Jahr, das am 31. Dezember 2022 endete, am Dienstag, dem 28. Februar 2023, veröffentlichen und eine virtuelle Präsentation über einen Webcast und eine Telefonkonferenz um 15.00 Uhr (CAT) / 13.00 Uhr (GMT) / 08.00 Uhr (EST) / 06.00 Uhr (MDT) abhalten.

Webcast-Link:

https://78449.themediaframe.com/links/sibanye230228.html und Vorregistrierung für die Telefonkonferenz:

https://services.choruscall.za.com/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5046002&linkSecurityString=b2427ee66

Informationen zu den Ergebnissen werden am Tag der Veranstaltung unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/quarterly/2023 abrufbar sein.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung ihrer Recycling- und Abraumverwertungsaktivitäten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt für Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted, EVP Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder die "Gruppe"), die Geschäftsstrategien, die Pläne und die Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen nahegelegt werden. Infolgedessen sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Dokument dargelegten, betrachtet werden.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Wörter wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anpeilen", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne, Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, prognostizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungssituation und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen in den Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung der aktuellen Mineralreserven zugrunde liegen; jegliches Versagen einer Abraumlagerungsanlage; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie in bestehenden Betrieben zu erreichen, und die Fähigkeit, diese erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und Explorations- und Erschließungsaktivitäten, einschließlich jeglicher vorgeschlagener, erwarteter oder geplanter Expansionen in die Batteriemetalle oder in angrenzende Sektoren und Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswerts (einschließlich des Rhyolite Ridge-Projekts); die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, dass sie in einer Art und Weise tätig ist, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold, PGMs, Batteriemetallen (z. B.g., (z.B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) und der Kosten für Strom, Brennstoffe und Öl, neben anderen Rohstoffen und Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und Übertagebergbau; jede weitere Herabstufung des südafrikanischen Kreditratings; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an einem der Grundstücke von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter im Rahmen von Restitutions- und anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und alle diesbezüglichen Änderungen umzusetzen; das Ergebnis rechtlicher Anfechtungen der Bergbau- oder anderer Landnutzungsrechte der Gruppe; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Unterbrechungen und Arbeitskämpfen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Industriestandards, behördlichen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren Auslegung, die Gegenstand von Streitigkeiten sein kann; das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren, einschließlich in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder angeblicher Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer extremer Wetterereignisse auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einem Unternehmen; die Feststellung einer wesentlichen Schwachstelle bei der Offenlegung und den internen Kontrollen der Finanzberichterstattung; die Auswirkungen der US-Steuerreformgesetzgebung auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkung der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und in einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hatte; Unterbrechungen, Einschränkungen und Kostensteigerungen bei der Energieversorgung; Unterbrechungen und Engpässe in der Versorgungskette und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Geschäftstätigkeit von Sibanye-Stillwater; Schwankungen der Wechselkurse, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten von

Vorübergehende Unterbrechungen oder vorsorgliche Aussetzungen des Betriebs in den Minen aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) und ungeplanten Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Führungskräfte und Mitarbeiter mit ausreichenden technischen und/oder produktionstechnischen Kenntnissen in den weltweiten Betrieben einzustellen und zu halten, die erforderlich sind, um die Ziele bei der Einstellung und Bindung von Arbeitskräften zu erreichen, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in seinen Führungspositionen zu erreichen; Versagen der Informationstechnologie, der Kommunikation und der Systeme von Sibanye-Stillwater; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in den informellen Siedlungen in der Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Verbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie des Coronavirus (COVID-19).

Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Berichts 2021 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr (SEC File Nr. 333-234096).

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.

WEBSITEN

In diesem Dokument enthaltene Verweise auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen und sind nicht Bestandteil dieses Berichts.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69364

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69364&tr=1

