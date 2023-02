RWE - Aktie zieht deutlich an

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 40,380 € (XETRA)

Die RWE-Aktie musste in den letzten Wochen Verluste hinnehmen. Noch am 25. Januar notierte sie nahe am Widerstand bei 43,97 EUR. Danach fiel der Wert bis nahe an den Aufwärtstrend seit Juli 2021, erreichte ihn aber nicht ganz.

Seit Freitag zeigt sich wieder ein gewisses Kaufinteresse. Gestern kam es zu einem Schlusskurs über dem steilen Abwärtstrend der letzten Tage. Heute zieht die Aktie deutlich an. Am frühen Mittag notiert sie 2,10 % im Plus und ist damit größter Gewinner im DAX.

Kurzfristige Kaufwelle läuft

Die RWE-Aktie befindet sich in einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung. Diese dürfte noch einige Tage andauern und zu einem Anstieg in Richtung des mittelfristig entscheidenden Widerstands bei 43,97 EUR führen.

Sollte die Aktie aber unter den Aufwärtstrend seit Juli 2021 bei aktuell 38,42 EUR abfallen, dann droht eine Verkaufswelle in Richtung 36,05 EUR oder sogar 34,40 EUR.

Fazit: Mit dem heutigen Anstieg hat eine kurzfristige Aufwärtsbewegung begonnen. Größere Impulse sind aber bisher nicht zu sehen.

Zusätzlich lesenswert:

HERMES - Bullen lassen sich Zeit

ELRINGKLINGER - Turnaround-Kandidat für 2023

RWE AG

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)