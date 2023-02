ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Rio Tinto auf 'Underweight' - Ziel 5380 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5380 Pence belassen. Die Zahlen des Minenkonzerns hätten die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Interessanter sei die Dividende: Erstmals seit 2017 würden "nur" 60 Prozent der Gewinne ausgeschüttet. Dies sei so etwas wie ein Neubeginn in puncto Kapitalverteilung. Hier wachse "interne Konkurrenz" zum Beispiel durch mögliche Investitionen oder Übernahmen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 06:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 06:46 / GMT

