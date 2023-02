Ziegelkonzern Wienerberger will die Dividende anheben

Der österreichische Ziegelkonzern Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706) will eine gegenüber dem Vorjahr (0,75 Euro) um 20 Prozent erhöhte Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 28,82 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,12 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 5. Mai 2023 statt. Dividendenzahltag ist der 12. Mai 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 9. Mai 2023.

Der Konzernumsatz stieg im Jahr 2022 um 25 Prozent auf 5 Mrd. Euro (2021: 3,97 Mrd. Euro). Das EBITDA stieg im selben Zeitraum um 48 Prozent auf 1,03 Mrd. Euro. Unter dem Strich stieg das Nettoergebnis auf 567,9 Mio. Euro nach 310,7 Mio. Euro im Jahr zuvor. Wienerberger hat sich für das Geschäftsjahr 2023 das Ziel gesetzt, ein EBITDA von über 800 Mio. Euro zu erwirtschaften.

Die Wienerberger Gruppe ist der größte Ziegelproduzent weltweit. Gegründet 1819 in Wien notiert das Unternehmen seit 1869 an der Wiener Börse. Es werden knapp 19.000 Mitarbeiter beschäftigt. In 28 Ländern gibt es rund 216 Werke.

Redaktion MyDividends.de