ANALYSE-FLASH: UBS belässt BASF auf 'Sell' - Ziel 40 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BASF nach finalen Zahlen und einem Ausblick auf "Sell" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der im Rahmen liegenden Prognose für 2023, die mit Erleichterung aufgenommen werden dürfte, und den Vorteilen der Umstrukturierung in Deutschland stünden mittelfristig steigende Investitionen gegenüber, schrieb Analyst Andrew Stott in einer ersten Reaktion am Freitag. Kurzfristig sieht der Experte weiter Überkapazitäten in zahlreichen wichtigen Produktketten des Geschäfts von BASF mit chemischen Rohstoffen, während die Margenerholung in bestimmten Bereichen des nachgelagerten Geschäfts nur mau sein könnte, vor allem in den Feldern Oberflächentechnologien, Industrie- und Agrar-Lösungen./ajx/la

