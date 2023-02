EQS-Adhoc: BASF SE: BASF beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitig

EQS-Ad-hoc: BASF SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

BASF SE: BASF beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitig



24.02.2023 / 06:34 CET/CEST

BASF beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitig Ludwigshafen – 24. Februar 2023 – Im Einklang mit den Unternehmensprioritäten für die Mittelverwendung und angesichts der gravierenden Veränderungen in der Weltwirtschaft im Laufe des Jahres 2022 hat der Vorstand der BASF SE entschieden, das Aktienrückkaufprogramm vorzeitig zu beenden. Dessen Beginn war mit Bekanntmachung vom 11. Januar 2022 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 11. Januar 2022 mitgeteilt worden. Das Aktienrückkaufprogramm sollte ein Volumen von bis zu 3 Milliarden € erreichen und bis spätestens 31. Dezember 2023 abgeschlossen werden. Das Volumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 11. Januar 2022 bis einschließlich 17. Februar 2023 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 25.804.062 Aktien; dies entspricht 2,8 % des Grundkapitals bei Ankündigung des Programms. Der Kaufpreis für diese eigenen Aktien lag bei rund 1,4 Milliarden €. Der Erwerb der Aktien erfolgte durch die von BASF SE beauftragten Banken über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra). Detaillierte Informationen zum Aktienrückkaufprogramm sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf. Auf dieser Website werden am 27. Februar 2023 auch noch die in der laufenden Woche getätigten Aktienrückkäufe veröffentlicht. Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

Jens Fey

Corporate Media Relations

+49 621-60-99123

jens.fey@basf.com 24.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

