Werbung ausblenden

EQS-DD: Nemetschek SE: ACSÖ GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2025 / 16:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ACSÖ GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Prof. Dr.
Vorname: Andres
Nachname(n): Söffing
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nemetschek SE

b) LEI
529900R0S2IX1S358J38 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006452907

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
122,70 EUR 85.890,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
122,70 EUR 85.890,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Deutsche Börse Frankfurt
MIC: XFRA


14.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nemetschek SE
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
Deutschland
Internet: www.nemetschek.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100200  14.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nemetschek
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkheute, 15:30 Uhr · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformheute, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , Verkauf11. Aug. · EQS Group
EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Muhammad Alam hat 2.000 Aktien der SAP SE der Fidelity Charitable, einer gemeinnützigen Stiftung nach US-amerikanischem Recht, durch eine unwiderrufliche Zuwendung ...heute, 12:12 Uhr · EQS Group
EQS-News: secunet Security Networks AG veröffentlicht Zahlen zum Halbjahr 2025 und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr12. Aug. · EQS Group
EQS-News: Nagarro veröffentlicht ungeprüfte Q2-Ergebnisse 2025 und verzeichnet 4,7 % Umsatzwachstum YoY in konstanter Währung und 14,2 % Gross Margin-Anstieg trotz globaler makroökonomischer Herausforderungenheute, 09:01 Uhr · EQS Group
EQS-News: adesso SE steigert Umsatz im 1. Halbjahr um 12 % auf 709,5 Mio. EUR und verbessert EBITDA um 34 % auf 37,2 Mio. EUR / Weitere Profitabilitätssteigerung erwartet / Prognose für Gesamtjahr bekräftigtheute, 07:30 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Werbung ausblenden