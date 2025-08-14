EQS-DD: Nemetschek SE: ACSÖ GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.08.2025 / 16:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: ACSÖ GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. Vorname: Andres Nachname(n): Söffing Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nemetschek SE

b) LEI

529900R0S2IX1S358J38

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006452907

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 122,70 EUR 85.890,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 122,70 EUR 85.890,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Deutsche Börse Frankfurt MIC: XFRA

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

14.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Nemetschek SE Konrad-Zuse-Platz 1 81829 München Deutschland Internet: www.nemetschek.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100200 14.08.2025 CET/CEST