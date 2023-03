EQS-News: R-LOGITECH: Ergänzungsverlangen der SdK zu den Beschlussvorschlägen für die Abstimmung ohne Versammlung vom 7. bis zum 9. März 2023

EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Anleihe

R-LOGITECH: Ergänzungsverlangen der SdK zu den Beschlussvorschlägen für die Abstimmung ohne Versammlung vom 7. bis zum 9. März 2023



06.03.2023 / 11:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





R-LOGITECH: Ergänzungsverlangen der SdK zu den Beschlussvorschlägen für die Abstimmung ohne Versammlung vom 7. bis zum 9. März 2023



Monaco, 6. März 2023 – Die R-LOGITECH S.A.M. hat ein Ergänzungsverlangen der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. („SdK“) zu ihren Beschlussvorschlägen für die Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger ihrer Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8) vom 7. bis zum 9. März 2023 erhalten. Die SdK schlägt u. a. die Gewährung von Sicherheiten sowohl für die Anleihe 2018/2023 als auch für die Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3K73Z7), die Beschränkung von Transaktionen mit nahe stehenden Personen und die Bestellung eines Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger vor.



R-LOGITECH wird das Ergänzungsverlangen der SdK prüfen und anschließend in einen konstruktiven Dialog mit den Anleihegläubigern, insbesondere der Ad-hoc-Gruppe treten. Das Unternehmen wird das Ergänzungsverlangen im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger ihrer Anleihe 2018/2023 vom 7. bis zum 9. März 2023 zur Abstimmung stellen, behält sich aber für den Fall, dass diese die erforderliche Mehrheit und das Quorum erhalten sollten, vor, einzelnen Änderungen der Anleihebedingungen nicht zuzustimmen.



Das Ergänzungsverlangen kann unter folgendem Link auf der Webseite von R-LOGITECH abgerufen werden: https://www.r-logitech.com/glaubigerabstimmung-anleihe-2018-2023/. Anleihegläubiger werden gebeten, das auf der vorgenannten Webseite erhältliche ergänzte Stimmabgabeformular zu verwenden.



Sollte die Abstimmung ohne Versammlung nicht das erforderliche Quorum erreichen, wird R-LOGITECH zeitnah zur 2. Gläubigerversammlung voraussichtlich am 29. März 2023 einladen. Anleihegläubiger werden gebeten, dies bei der Abforderung des besonderen Nachweises mit Sperrvermerk von ihrer Depotbank möglichst frühzeitig zu berücksichtigen.



Über die R-LOGITECH S.A.M.:

R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im Rohstoffsektor. Die Hauptgeschäftsfelder der Gruppe sind Hafen- und Terminalmanagement sowie Speziallogistik.



Für weitere Informationen:

Brunswick

Patrick Handley, Tom Pigott

+44 (0) 20 7404 5959



Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 (0) 89 8896906 25

linh.chung@better-orange.de



R-LOGITECH S.A.M.

Frédéric Platini

investorrelations@r-logitech.com