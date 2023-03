EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG: Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Containerschiffes HAMMONIA BALTICA

EQS-News: HAMMONIA Schiffsholding AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

HAMMONIA Schiffsholding AG: Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Containerschiffes HAMMONIA BALTICA



07.03.2023 / 15:49 CET/CEST

Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Containerschiffes HAMMONIA BALTICA Hamburg, den 07.03.2023 – Die HAMMONIA Schiffsholding AG (DE000A0MPF55) ist seit 2019 mit circa 49% (Vorzugskapital) an der MS „HAMMONIA BALTICA“ Schiffahrts GmbH & Co. KG beteiligt, die Eigentümerin des Containerschiffs „HAMMONIA BALTICA“ ist. Die übrigen Anteile (Standardkommanditkapital) halten der Vertragsreeder sowie ein weiteres Unternehmen. Die „HAMMONIA BALTICA“ ist derzeit noch an Hapag Lloyd zu einer Tagesrate von 19.600 USD/Tag verchartert. Der Charterer hat das Recht, das Schiff frühestens zum 15.03.2023 zurückzuliefern. Vor diesem Hintergrund hat der Vertragsreeder bereits im letzten Jahr Gespräche mit dem Charterer über eine frühzeitige Verlängerung der Charter aufgenommen. Allerdings hat der Charterer bis vor kurzem vor dem Hintergrund der stark eingebrochenen Chartermärkte von einer Verlängerung abgesehen und die frühestmögliche Rücklieferung des Schiffes angekündigt. Am heutigen Tag ist es gelungen, mit Hapag Lloyd eine Verlängerung der Beschäftigung zu schließen, die folgende Rahmendaten beinhaltet: Laufzeit ab 01.04.2023 bis mindestens 01.04.2024 plus Option für den Charterer für weitere sechs Monate zu einer Rate von 16.500 USD/Tag beziehungsweise 17.625 USD/Tag (Optionsperiode). Die Verlängerung ist marktkonform sowohl hinsichtlich Laufzeit als auch Ratenhöhe. Dieser erfreuliche Abschluss sichert den auskömmlichen Betrieb des Schiffes demnach für mindestens ein weiteres Jahr und ist ein Beleg für die gute Arbeit, die der Vertragsreeder und Mitgesellschafter auch bei diesem Investitionsprojekt erbringt. Der Mittelzufluss aus der verlängerten Beschäftigung liegt auf dem aktuellen Planniveau, so dass von keiner wesentlichen Abweichung der bisherigen Unternehmensplanung auszugehen ist.

