Lindt steigert Gewinn und erhöht Dividende um 100 CHF

Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat heute seine Zahlen herausgebracht – und die können sich sehen lassen.

Jahresüberblick 2022 Lindt & Sprüngli

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 4,97 Mrd. CHF plus 8,4 Prozent EBIT 745 Mio. CHF plus 15,5 Prozent Gewinn 569,7 Mio. CHF plus 16,1 Prozent

Lindt hat die Umsatzahlen bereits im Januar veröffentlicht.

Als Gründe für die bessere Profitabilität nennt das Unternehmen in der Mitteilung eine bessere Kundenfrequenz in den eigenen Shops und im Reise-Detailhandel und Verbesserungen in der Lieferkette in Nordamerika. Analysten hatten allerdings mehrheitlich mit besseren Zahlen gerechnet.

Dividende steigt um 100 CHF

Die Zahlen kommen bei den Anlegern gut an. Die Lindt-Aktie stieg nach Bekanntgabe um 1.000 CHF auf 103.000 CHF. Die Namensaktien von Lindt gelten als einer der teuersten der Welt. Lindt hat angekündigt, die Dividende um 100 CHF auf 1.300 CHF zu erhöhhen.

Weiterhin schaut Lindt positiv auf das kommende Geschäftsjahr: Der Umsatz soll zwischen 6 und 8 Prozent und die Gewinnmarge zwischen 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte steigen. Das Management stellt sich aber aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation und des anhaltenden Inflationsdrucks auf schwierige Zeiten ein.

Fazit

Das beweist wieder: Schokolade wird gekauft. Es ist davon auszugehen, dass die gesetzten Ziele auch erreicht werden, denn Schokolade ist kein Luxusgut und findet auch in Krisen immer ihre Abnehmer. Schokoladenaktien sind daher geeignet für eine langfristige Investition.

Gegen Lindt spricht eigentlich nur der hohe Aktienkurs von über 100.000 CHF. Anleger mit einem geringeren Budget können Partizipationsscheine kaufen, die ein Zehntel der Aktien widerspiegeln. Aber die kosten immer noch über 10.000 CHF. Wer allerdings auf eine Investition in Schokolade nicht verzichten will, kann bei Hershey einsteigen oder Mondelez, zu deren Marken „Milka“ gehört.

(mit Material von dpa-AFX)