C3 AI - Erfolgreiche Trendwende

Es ein ziemlicher Husarenritt, den die C3.ai-Aktie in den letzten gut zwei Jahren auf das Börsenparkett gelegt hat. Nachdem der Titel von fast 184 USD bis auf 10 USD zurückfiel, läuft seit Jahresbeginn eine dynamische Erholung. Letztere brachte eine Reihe von konstruktiven Weichenstellungen mit sich. Neben der Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 16,52 EUR) und dem Bruch des Abwärtstrends seit dem Frühjahr 2021 (akt. bei 18,77 USD) ist in diesem Zusammenhang vor allem der Sprung über die horizontalen Barrieren bei rund 24 USD zu nennen. Letzteres weckt Hoffnungen in Sachen „langfristige Bodenbildung“. Nachdruck verleiht der unteren Umkehr das jüngste Aufwärtsgap (21,83 USD zu 24,03 USD). Solche Kurslücken sollten Anlegerinnen und Anleger prozyklisch in Richtung ihres Auftretens interpretieren, d. h. ein Aufwärtsgap unterstreicht die Ambitionen der Bullen. Eine erste Zielzone stecken nun die Hochs bei 29,98/30,92 USD ab. Ein Sprung über diese Hürde würde im zweiten Schritt für das nächste Ausrufezeichen sorgen, denn dann wäre die Schiebezone der letzten Wochen mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial von 10 USD nach oben aufgelöst. Als Stop-Loss ist dagegen die o. g. Kurslücke prädestiniert.

C3 AI (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart C3 AI

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

