EQS-News: Einladung zu MorphoSys' Telefonkonferenz am 16. März 2023 zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2022

Einladung zu MorphoSys' Telefonkonferenz am 16. März 2023 zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2022



09.03.2023 / 22:03 CET/CEST

Ankündigung Telefonkonferenz

Planegg/München, 09. März 2023

Einladung zu MorphoSys' Telefonkonferenz am 16. März 2023 zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2022 Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) wird am 15. März 2023 um 21:00 Uhr MEZ die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 veröffentlichen. Der Vorstand der MorphoSys wird im Rahmen einer Telefonkonferenz (in englischer Sprache), die als Webcast im Internet übertragen wird, am 16. März 2023 um 13:00 Uhr MEZ über das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 berichten und einen Ausblick für 2023 geben. Die Telefonkonferenz beginnt mit einer Präsentation des Vorstands gefolgt von einer Q&A-Session. Der Live-Webcast und die Präsentation werden auf der MorphoSys Webseite, www.morphosys.de, im Bereich „Investoren“ zur Verfügung gestellt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, können sich die Teilnehmer vorab registrieren und erhalten dann individuelle Einwahldaten zugeschickt, mit denen sie über die folgende Website schnell und einfach Zugang zur Telefonkonferenz erhalten: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=3478238&linkSecurityString=469447192

Bitte wählen Sie sich zehn Minuten vor Beginn der Konferenz ein. Im Anschluss an die Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, eine Aufzeichnung der Konferenz auf der Webseite des Unternehmens abzurufen.

Über MorphoSys Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickeln wir neuartige Medikamente und stellen sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn. Zukunftsbezogene Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die MorphoSys-Gruppe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys falsch sein könnten, die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und Produktentwicklungsaktivitäten sowie behördlichen Zulassungsanforderungen, die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf oder auf geänderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zu reflektieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte: Medien Kontakte:

Thomas Biegi

Vice President

Tel: +49 (0)89 / 89927 26079

thomas.biegi@morphosys.com Investoren Kontakte:

Dr. Julia Neugebauer

Leiterin Investor Relations

Tel: +49 (0)89 / 899 27 179

julia.neugebauer@morphosys.com

Eamonn Nolan

Director

Tel: +1 617-548-9271

eamonn.nolan@morphosys.com



