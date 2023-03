GOLDMAN SACHS - Hat ein neuer Abwärtstrend begonnen?

The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 327,670 $ (NYSE)

Vom Tief des Coronacrash bei 130,85 USD stieg die Aktie von Goldman Sachs in der Spitze bis 426,15 USD an. Diese immense Rally wurde zu Beginn des Jahres 2022 mit einer ersten steilen Gegenbewegung zur Hälfte korrigiert. Nach einem Doppelboden bei 277,84 USD setzte eine dreiteilige Aufwärtsbewegung ein, die im November 2022 endete.

Die anschließend begonnene Gegenbewegung erreicht jetzt die 100 %-Projektion der ersten Phase der Korrektur bei 326,26 USD. Sollte es sich also beim Rückgang seit November um eine normale Korrektur handeln und der Anstieg der Herbstmonate letztlich fortgesetzt werden, könnte diese Korrektur bereits jetzt enden und die Aktie von Goldman Sachs wieder über den Widerstand bei 340,49 USD in Richtung 358,86 und 379,68 USD steigen.

Wahrscheinlicher ist jedoch ein anderes Szenario: Wird die Zielmarke bei rund 326,00 USD dagegen unterschritten, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich nicht um eine Korrektur des Anstiegs seit Juli bzw. Oktober handelt. In diesem Fall wäre wahrscheinlich, dass erst am späteren Hoch von Anfang Februar bei 379,86 USD ein neuer großer Abwärtstrend begann. Die Folge wäre zuerst ein Abverkauf bis an die Kreuzunterstützung bei 309,41 USD. Sollte die Marke ebenfalls unterschritten werden, sind weitere Verluste bis 275,31 - 278,50 USD zu erwarten. Darunter wäre ein weiteres großes Verkaufssignal aktiviert und der Bereich um 250,00 USD das nächste Ziel.

Goldman Sachs Chartanalyse (Tageschart)

Für Sie war dieser Beitrag interessant? Kennen Sie sich auch schon mit Zig-Zags, Triangles und Flats aus? Wie wäre es mit zwei Schnupperwochen mit dem bekanntesten Elliott-Wellen-Spezialist im deutschsprachigen Raum? Testen Sie jetzt 14 Tage lang den Premium-Service Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje Hinzu kommen exklusive Live-Trading-Webinare, bei denen Sie André Tiedje bei seiner legendären, eigens entwickelten Strategie über die Schulter schauen können.

Mehr zu Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)