ELECTRONIC ARTS - Ist das Drama noch zu verhindern?

Electronic Arts Inc. - WKN: 878372 - ISIN: US2855121099 - Kurs: 111,200 $ (Nasdaq)

So langsam aber sicher würde ich mir als Investor in der Electronic-Arts-Aktie Sorgen machen. Die Aktie wird schon seit Wochen auf dem entscheidenden Support um 112,50 USD gehandelt. Dort kann man sich zwar stabilisieren, der Durchbruch nach oben ist aber noch nicht gelungen. Vielmehr deckelte der Widerstandsbereich bis hin zu 115,64 USD sämtliche Erholungsbemühungen. Damit wird nun die Wahrscheinlichkeit bzw. das Risiko eines bärischen Ausbruchs und neuer Tiefs immer wahrscheinlicher. Trifft dies zu, könnten die Kurse in den nächsten Wochen in Richtung 100 USD abrutschen. Der nächste „echte“ horizontale Support ist sogar erst im Bereich von ca. 87,50 USD zu finden.

Wollen die Bullen dieses Szenario verhindern, sollte man möglichst schnell Druck machen. Zudem wäre es wichtig, den Widerstandsbereich bis hin zu 115,64 USD zu knacken. In diesem Fall wäre eine Erholung in Richtung 125 USD möglich. Dort würden die Kurse jedoch auf die nächste Widerstandszone auflaufen.

Fazit: Wer noch Aktien von Electronic Arts im Depot hat, sollte überlegen, seine Risiken abzubauen. Gänzlich chancenlos sind die Bullen zwar weiterhin nicht, die Gefahr eines neuen Kursrutsch nimmt jedoch zu. Spekulativ böte sich sogar eine kurzfristige Shortposition an, solange 115,64 USD nicht nachhaltig überwunden werden. Wer sich nicht von seinen Aktienbeständen trennen möchte, könnte über eine Absicherung per Optionsschein nachdenken. Die stock3-Suche habe ich Ihnen hier verlinkt.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Electronic Arts Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)