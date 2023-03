HELLOFRESH - Bodenbildung gescheitert und jetzt?

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 18,410 € (XETRA)

Aktionäre in der HelloFresh-Aktie erlebten in den vergangenen Jahren eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Einem relativ positiven Start im Börsengeschehen folgte Ende 2018 die erste spürbare Korrektur und das bisherige Allzeittief bei 5,82 EUR. Hier begann für Aktionäre das goldene Zeitalter, denn in der Spitze legte der Kurs um über 1.500 % auf fast 100 EUR zu. Von diesem Glanz ist aktuell mit Notierungen um 18,50 EUR aber nicht mehr viel vorhanden und Anleger fragen sich, wie es jetzt weitergeht.

Diese Frage dürfte in den vergangenen Tagen an Bedeutung gewonnen haben, da der zentrale Unterstützungsbereich um 20 EUR bärisch gebrochen wurde. Der vorangegangene Bodenbildungsversuch ist damit gescheitert und rechnerisch ließen sich jetzt problemlos Ziele bei ca. 16,35 EUR und 14,50 EUR ableiten. Wer dem Trend in der Aktie folgt, wird also weiterhin die Verkäuferseite favorisieren.

Es gibt jedoch eine interessante, wenn auch sehr spekulative bullische Argumentation. Im Rahmen dieser wird der Preisbereich bei 17,50-16,25 EUR für eine bullische Umkehr genutzt. Im ersten Schritt dürften 20-21,25 EUR angelaufen werden. Später sollte dann die alte Konsolidierung vollständig zurückerobert werden, sodass Gewinne in Richtung 27,50 EUR folgen.

Fazit: Prozyklisch bleibt die HelloFresh-Aktie weiterhin angeschlagen und kleinere Erholungen könnten für neue Verkäufe genutzt werden. Wer hingegen als Investor bereit ist, einige Risiken einzugehen, nutzt die potenziell tiefen Kurse für erste Käufe. Die größte Herausforderung dürfte dabei in der Risikoplanung liegen, da Schwankungen in Richtung 16 EUR zumindest eingeplant werden müssten.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

HelloFresh SE

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)