Deutsche Börse: Handelsspanne vor Auflösung

Insgesamt verfolgt die Aktie der Deutschen Börse bereits seit zehn Jahren einen intakten Aufwärtstrend, hierbei konnte das Wertpapier von grob 36,15 auf ein Rekordniveau von 180,00 Euro im Dezember 2020 zulegen. Seit Sommer letzten Jahres allerdings steckt der Wert in einer längeren Konsolidierung zwischen Kursmarken von 155,40 und 175,75 Euro fest. Innerhalb dieser Spanne wurden zuletzt höhere Tiefs etabliert, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten könnten mitunter ein Auslöser für die heutige Nachfrage sein, aber erst nachhaltige Wochenschlusskurse dürften den gewünschten Durchbruch bringen.

W-Formation in Vollendung

Solange die Spanne zwischen 155,40 und 175,75 Euro nicht zu einer der beiden möglichen Seiten aufgelöst wird, bleibt das Handelsgeschehen insgesamt als neutral zu bewerten. Allem Anschein nach versuchen Käufer diese Schiebephase zur Oberseite aufzulösen und könnten bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 175,75 Euro einen Erfolg für sich verbuchen und den langfristigen Aufwärtstrend dadurch fortsetzen. Ziele könnten dann zunächst bei 180,00 Euro ausgerufen werden, darüber bei 188,45 Euro. Nur konsistente Wochenschlusskurse über der oberen Barriere dürften das bullische Szenario aktivieren. Unterstützungen findet die Deutsche Börse-Aktie dagegen bei 171,15 und darunter bei 167,85 Euro vor.