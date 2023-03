EQS-Adhoc: init innovation in traffic systems SE: Vorstand schlägt Dividendenerhöhung und Ausschüttung einer Sonderdividende vor

EQS-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Dividende/Jahresergebnis

init innovation in traffic systems SE: Vorstand schlägt Dividendenerhöhung und Ausschüttung einer Sonderdividende vor



20.03.2023 / 13:24 CET/CEST

Nach vorläufigen Zahlen: Positives Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022 Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) hat im Jahr 2022 ihre Wachstumsziele erreicht und teilweise neue Rekordwerte erzielen können. Nach den jetzt vorliegenden vorläufigen Zahlen wuchsen die Umsatzerlöse um 8 Prozent auf mehr als 191 Mio. Euro (2021: 177 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um mehr als 18 Prozent auf 21 Mio. Euro (2021: 17,6 Mio. Euro). Stabilisierend hat sich hier die flexible Beschaffungs- und Lagerpolitik ausgewirkt. Dadurch war der init Konzern in der Lage die steigende Nachfrage aus dem erheblich gestiegenen Bestandskundengeschäft zu erfüllen. Der Konzernüberschuss stieg auf 16,5 Mio. Euro und damit um 33 Prozent (2021: 12,4 Mio. Euro). Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung schlägt der Vorstand dem Aufsichtsrat eine Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 auf 0,60 Euro pro Stückaktie (2021: 0,55 Euro) und die Ausschüttung einer zusätzlichen einmaligen Sonderdividende anlässlich des 40-jährigen Firmenjubiläums der init von 0,10 Euro pro Stückaktie vor. Die Festlegung der Gesamtdividende in Höhe von 0,70 Euro pro Stückaktie erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat und der Feststellung des testierten Jahresabschlusses. Die entsprechende Verwendung des Bilanzgewinns zur Beschlussfassung soll der für den 25. Mai 2023 geplanten ordentlichen Hauptversammlung, die als Präsenzveranstaltung stattfindet, vorgelegt werden. Den Geschäftsbericht für 2022 sowie die Planung für das Geschäftsjahr 2023 wird der Vorstand am 30. März 2023 im Rahmen einer virtuellen Bilanzpresse- und Analystenkonferenz vorlegen. Kontakt: Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

Kontakt: Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

ir@initse.com

