EQS-Adhoc: Leifheit Aktiengesellschaft: Dividendenvorschlag, Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023

Nassau/Deutschland, 21. März 2023 – Der Vorstand der Leifheit AG (ISIN DE0006464506) hat in seiner heutigen Sitzung auf Basis der vorläufigen, nicht testierten Jahresabschlüsse 2022 der Leifheit AG und des Leifheit-Konzerns den Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr beschlossen und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 verabschiedet. Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der am 7. Juni 2023 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,70 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie vorzuschlagen (Dividende für Geschäftsjahr 2021: 1,05 EUR). Basierend auf der guten Liquiditätsausstattung des Unternehmens und einem im Jahr 2022 erzielten Free Cashflow in Höhe von 8,8 Mio. EUR setzt Leifheit damit trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seine aktionärsorientierte Dividendenpolitik fort. Der Leifheit-Konzern sieht sich auch im laufenden Geschäftsjahr unverändert mit einem schwierigen Marktumfeld konfrontiert. So ist zu erwarten, dass die Folgen des Russland-Ukraine-Krieges wie auch die anhaltenden Inflationssorgen weiterhin spürbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Verbrauchernachfrage haben werden. Gleichzeitig üben hohe Beschaffungskosten und Energiepreise weiterhin Druck auf die Ergebnisentwicklung des Konzerns aus. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 verabschiedet und geht von einem leichten Rückgang des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahreswert aus (2022: 251,5 Mio. EUR). Weiter rechnet der Vorstand mit einem positiven Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich (2022: 2,8 Mio. EUR). Die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 wird Leifheit mit dem vollständigen Jahresfinanzbericht am 29. März 2023 veröffentlichen. Kontakt:

Leifheit AG

Petra Dombrowsky

Executive Assistant/CIRO

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

Kontakt:Leifheit AGPetra DombrowskyExecutive Assistant/CIROD-56377 Nassauir@leifheit.com+49 2604 977218

